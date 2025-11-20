X!

Eesti-Läti piiril asuv Valka omavalitsus on sattunud rahalistesse raskustes

Eesti
Valga-Valka.
Valga-Valka. Autor/allikas: ERR
Eesti

Eesti-Läti piiril asuv Valka omavalitsus on sattunud rahalistesse raskustesse ja peab selle üheks põhjuseks Eesti pool Valga vallas sisse kirjutatud inimestelt saamata jäävat maksuraha. Läti rahandusminister ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kaks riiki peaksid kokku leppima, kas ja kuidas kaksiklinnades kasutatud teenuste eest vastastikku tasutakse.

Valga valda on oma elukoha registreerinud 1000 lätlast, keda pole Valka omavalitsuse jaoks justkui olemas. Nad ei kajastu elanike arvus ja Valkasse ei jõua nende maksud. Samas kasutavad nende pered Läti teenuseid edasi ja osa neist ka tegelikult elab Lätis. Kontrollida seda ei saa.

"Pered on ju siin, koolid on siin. Inimeste tulumaks aga laekub Eestile, mis on teile loomulikult hea. Kuid meie eelarves on puudujääk, sest meile ei laeku nendelt inimestelt midagi. Nende arv eelarve koostamisel ei kajastu ja me ei saa taotleda maksuraha," sõnas Valka omavalitsuse volikogu esimees Vents Armands Krauklis.

Osa valkalasi käib küll ka Eesti poole lasteaias või koolis, kuid neid on vähem.

"Erilist arveldamist ei ole. Ainult kunstikooli osas ongi kokkulepe, et Eesti maksab Lätile meie laste eest. Eks see niimoodi ole kujunenud. See pole ka lausmassiline, aga selliseid asju tuleb ühises linnas ikka ette," ütles Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Valka juhid leiavad, et Läti riik peaks kaksiklinnade eripärase olukorra tõttu saamata jäänud raha omavalitsusele hüvitama. Kui suurest summast on jutt, pole võimalik kokku arvutada.

"Oleme kümme aastat Läti valitsustele selgitanud, et neid inimesi tuleks eelarve koostamisel arvestada. Kui see oleks nii, poleks meil praegu rahalisi raskusi. See pole etteheide eestlastele, sest Eestis on kõrgemad palgad kui Lätis ja kogu majandusolukord teine ja see pole ka etteheide neile inimestele. Sellises kaksiklinnas peabki nii olema, et kasutatakse mõlema poole koole ja muud taristut," lausus Krauklis.

Eestiga seonduv moodustab vaid osa Valka rahaliste raskustega seonduvast. Riigi väikseima, 8000 elanikuga Valka omavalitsuse võlad ulatusid septembri lõpuks üle poole miljoni euro. Suurema osa sellest moodustavad maksmata riigimaksud, kuid 150 000 eurot oldi võlgu sooja eest peamiselt Eesti ettevõttele Utilitas. Valka juhid loodavad aasta lõpuks arved ära maksta, kuid järgmine aasta võib osutuda veel keerulisemaks, sest Läti riik ei plaani hüvitada enda seatud täiendavaid kohustusi. Et Valka tulud on väikesed, ei õnnestu kulusid ka endal katta.

"Selge, et mõlemas riigis on oma seadused. Kuid on ju riike, mis on leidnud selliste piirilinnade jaoks targemaid lahendusi. Arvan, et mõlemad pooled peaks istuma laua taha ja otsima praegusega võrreldes teistsugust majandamismudelit," sõnas Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Senistel Eesti ja Läti juhtide kohtumistel pole piirialade vastastikuse arveldamise üle arutletud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:50

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

21:34

PÖFF-il kirjutati toetussõnumeid Ukraina küüditatud lastele

21:29

Reedel sajab nii vihma, lund kui ka lörtsi

21:22

Kagu-Eestis alustavad mitmes vallas peagi tööd uued vallavanemad

21:15

Eesti-Läti piiril asuv Valka omavalitsus on sattunud rahalistesse raskustes

20:56

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20:45

Leedu sulges taaskord õhupallide tõttu Vilniuse lennujaama

20:38

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20:15

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

19:49

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

17:00

Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

16:38

Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

10:59

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

11:12

Antibiootikumiresistentsus jõuab Eestisse reisilt ja Ukrainast

ilmateade

loe: sport

21:50

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20:56

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20:38

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

19:49

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

loe: kultuur

20:15

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

19:00

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

18:56

Eesti kunstnikud osalevad New Yorgi ehtekunsti nädalal

16:32

Epp Maria Kokamägi: minu kõige parem maal pole ikka veel valminud

loe: eeter

19:00

Eesti Laulu finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.11.2025 18:00:00)

18:35

Tartu linn rajab endise Katlamaja territooriumile kaldapromenaadi

15:35

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

15:35

Prantsusmaa hakkab narkojõukude probleemiga jõulisemalt tegelema

15:25

Raadiouudised (20.11.2025 15:00:00)

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo