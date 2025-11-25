X!

Kahtlustuse järgi sai Isamaa 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi

Isamaa peasekretär Andres Metsoja kahtlustuse vastuvõtmisele siirdumas.
Kahtlustuse järgi on tehtud erakonnale Isamaa keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses, ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern teisipäeval. Kriminaalasjas kontrollitakse praegu kaht eraldiseisvat sündmustikku 2020. aasta novembrist kuni 2024. aasta aprillini. Kokku esitab politsei kahtlustuse kuuele inimesele ja kolmele juriidilisele isikule.

Keskkriminaalpolitsei alustas teisipäeval kahtlustatavate ülekuulamist kriminaalasjas, milles kontrollitakse võimalike keelatud annetuste tegemist erakonnale Isamaa.

"Kahtlustatavana ülekuulamisel on kahtlustega seotud inimestel võimalus anda omapoolseid selgitusi ja seisukohti, mida saame kriminaalasja lahendamisel koos teiste tõenditega arvestada," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Ta selgitas, et erakonnaseaduse järgi on juriidilistel isikutel keelatud erakondade tegevust rahastada ning pakkuda erakondadele tasuta rahaliselt hinnatavaid hüvesid ja teenuseid. Suures ulatuses ehk üle 40 000 euro ulatuses sellise annetuse tegemine ja vastuvõtmine on käsitletavad kuriteona.

"Kahtlustus seisneb kokkuvõtvalt selles, et Parvel Pruunsild ja Tõnis Palts on kaasanud erinevaid juriidilisi isikuid ja inimesi erakonnale Isamaa keelatud annetuste tegemisse. Kokku on kahtlustuse järgi tehtud keelatud annetusi umbes 330 000 euro ulatuses," märkis Pern.

Taavi Pern

Ta selgitas, et kriminaalasjas kontrollitakse praegu kaht eraldiseisvat sündmustikku 2020. aasta novembrist kuni 2024. aasta aprillini, kus kahtlustuse kohaselt on Isamaa erakonna toetamiseks tehtud erinevaid kulutusi ja osutatud ning soetatud teenuseid, mille eest erakond ei ole tasunud.

Ühel neist juhtudest kahtlustatakse erakonda keelatud annetuse vastuvõtmises, sest osa erakonna juhatuse liikmed olid kahtlustuse järgi tegevuse heaks kiitnud.

"Teisipäeval esitas politsei kahtlustuse Parvel Pruunsillale, Tõnis Paltsile ja Isamaa erakonnale. Kahtlustuste esitamine on pooleli. Kokku esitab politsei kahtlustuse kuuele inimesele ja kolmele juriidilisele isikule. Kahtlustuse esitamiseks on andnud aluse seni kogutud tõendid. Pärast kahtlustatavate ülekuulamist jätkame tõendite kogumist ja analüüsimist, et asjaolud põhjalikult välja selgitada ja otsustada kriminaalasja edasine käik," lisas Pern.

Metsoja: Isamaa sellist kuritegu toime pannud pole

Isamaale tehtud kahtlustusega käis keskkriminaalpolitseis tutvumas erakonna peasekretär Andres Metsoja koos vandeadvokaat Jaanus Tehveriga.

"Saime tutvuda kahtlustusega ja saame teile öelda, et Isamaa ega erakond sellist kuritegu, milles meid kahtlustatakse, toime pannud ei ole. Kell 17.30 kutsume kõiki pressikonverentsile, kus saame anda täpsemaid selgitusi," ütles Metsoja.

Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist otsepildis.

Ka Tehver ütles, et kuigi kahtlustuse sisu on keelatud annetuse vastuvõtmine, siis Isamaa erakond pole kunagi mingeid keelatud annetusi vastu võtnud.

"Pärast kahtlustuse lugemist, milles väidetav konkreetne keelatud annetus seisneb, saab täiesti veendunult väita, et midagi sellist pole olnud."

Kui prokuratuur ütles oma teates, et keelatud annetuse kogusumma oli 330 000 eurot, ütlesid Metsoja ja Tehver, et jutt käis 110 000 eurost. Metsoja sõnul jäi talle sisuliselt ka arusaamatuks, kuidas üldse erakond selles olukorras saab olla kahtlustatav.

Tehver lisas, et kahtlustus on hüpotees ja selle järgi ei ole võimalik teha järeldusi, kas kahtlustuses nimetatud isikud on seda teinud, mida neile ette heidetakse või ei ole.

"Ja kui on, siis kas see tegevus on seaduslik või seadusevastane. Seda hüpoteesi kontrollivad nüüd keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur. Saame näha, kas nad jõuavad järeldusele, et hüpotees muutub teooriaks ehk esitatakse süüdistus või leitakse, et hüpotees oli, aga tõendeid ei ole ja menetlus lõpetatakse ära. Elame-näeme."

Teisipäeva ennelõunal teatasid Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild, et said kahtlustuse erakonnale Isamaa keelatud annetuse tegemises. Seda kinnitasid ERR-ile mõlema mehe advokaadid (Oliver Nääs ja Paul Keres).

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.

Toimetaja: Urmet Kook. Aleksander Krjukov, Anne Raiste

