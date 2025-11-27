X!

Kuku raadio koondab peatoimetaja ja loob arendusjuhi ametikoha

Kuku raadio juhtimist ootavad ees ümberkorraldused: peatoimetaja Madis Kimmel uuest aastast enam selles ametis ei tööta, kuid raadiojaama luuakse arendusjuhi töökoht, kuhu asub Toomas Vara. Lisaks kolib raadiojaam väiksema kuulatavusega piirkondades FM-levist digilevisse.

Duo Media raadiojaamade juht Priit Vare rääkis ERR-ile, et Kuku juhtimist on plaanis natuke ümber korraldada.

"Loome ametikoha nagu arendusjuht. Selle põhjus on tulevikku vaatav, näeme, et aina rohkem on lisaks raadiole ka mujal audiosisu ja me tahaks kujundada Kukust tuleviku mõistes koha, kuhu kogu audiosisu kokku jõuab," sõnas Vara. "Ehk vana raadiomudel tahab natuke täiendamist saada ja Kuku programmijuhi asemele tekib arendusjuht."

Ta lisas, et arendusjuhi kohale asub Toomas Vara, kes on seni Duo Medias töötanud erinevate projektidega. Toimetuslikku sisu muudatus Vare kinnitusel ei puuduta, tegev- ja päevatoimetajad jätkavad oma tööd.

Küll aga kaob raadiost peatoimetaja ametikoht ning praegu seda ametit pidava Madis Kimmeli töö lõpeb uuest aastast.

Rohkem Vare sõnul praegu personali lahkumist ette näha ei ole, kui just keegi omal soovil ei ära ei lähe. Küll aga vaadatakse pärast uue aasta saabumist üle programm – võib-olla tuleb mõni saade juurde või muutuvad mõned kellaajad, kuid selle kallal praegu töö alles käib.

Lisaks toimetuses tehtavatele ümberkorraldustele plaanib Kuku raadio teatud piirkondades FM-levialast lahkuda.

"See idee on analoogne praegu mitmetes Euroopa riikides toimuvaga, kus neis kohtades, kus digilevi on juba väga hea ja rahvastiku tihedus pole kõige suurem ega kuulajaid kõige rohkem, loobutakse FM-levialast, sest digi on olemas," selgitas Vare.

Ta lisas, et kahekordselt pole lihtsalt mõtet asja teha. Nii on ka Kuku otsustanud mõnedes väiksema kuulajate arvuga piirkondades FM-saatjatest loobuda. Nendeks piirkondadeks on Narva, Võru, Valga, Haapsalu ja Rakvere.

"Kuskil 90 protsenti Kuku kuulajatest ei puuduta see asi üldse. Küsimus on umbes kümnes protsendis, kes neis piirkondades elavad," lausus Duo Media raadiojaamade juht. "Mõnes mõttes on see sama nagu paberleht versus digiväljaanne. Ühel hetkel sul pole mõtet mingit paberlehte välja anda, sest enamik lugejaid on digiplatvormile kolinud."

Vare märkis, et digiraadio omanike jaoks ei muutu midagi ja ka paljudes uuemates autodes on see nagunii olemas. Küll aga ei saa Kukut kuulata need, kes kasutavad vanemaid raadioaparaate. Selle mure kõrvaldamiseks kavandatakse Vare sõnul kampaaniat, millega kutsutakse inimesi üles oma vanematele jõuludeks raadiot kinkima.

"See võiks olla lihtne DAB-raadio. Meile tuleb isegi tehniline partner appi pakkumisi tegema, detsembris hakkame sellest rohkem rääkima," lisas Vare.

FM-saatjatest loobutakse eelnimetatud piirkondades 15. jaanuarist ja Vare hinnangul võib juhtuda, et esialgu kuulajaskond õige pisut väheneb, kuid siis hakkab jälle tõusma, kuna kodudesse hakkab jõudma rohkem digiraadioid.

Toimetaja: Karin Koppel

