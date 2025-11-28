WSJ: Iraan rahastab läbi Dubai Hezbollah' tegevust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraan on viimase aasta jooksul saatnud Dubais asuvate valuutavahetuspunktide ja ettevõtete kaudu Hezbollah'ile sadu miljoneid dollareid.

Iisrael korraldas eelmisel aastal ägeda rünnaku Hezbollah' vastu ning USA poolt terroristlikuks peetav rühmitus vajab hädasti raha enda ülesehitamiseks ja muude kulude katmiseks. Mullu kukkus ka Assadi dünastia ning sellega katkesid Süüriat läbivad salakaubateed.

Iraan ja Hezbollah pidid seejärel tuginema alternatiivsetele kanalitele, nagu AÜE-s asuv Dubai, mis on globaalne finantskeskus, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Naftamüügist saadud tulu saadetakse Iraaniga seotud valuutavahetuspunktidesse, ärimeestele, kes annavad selle Hawala meetodi abil üle Liibanonis asuvale Hezbollah'ile. Tegemist on sajanditevanuse, usaldusel põhineva rahakandmise süsteemiga, mis toimib väljaspool pangandus- ja finantsregulatsioone.

AÜE ametnik ütles, et riik on pühendunud ebaseaduslike rahavoogude takistamisele ning teeb selle tõkestamiseks koostööd rahvusvaheliste partneritega. Hezbollah ei vastanud kommentaaritaotlustele. Ka Iraani saatkond ÜRO juures ei vastanud kommentaaritaotlustele.

USA-s asuva Washingtoni Instituudi (WINEP) Araabia ekspert David Schenker ütles, et Hezbollah on Iraani peamine piirkondlik esindaja ning rühmitus keskendub praegu oma ülesehitamisele.

Hezbollah oli kunagi maailma üks kõige paremini relvastatud sõjalisi rühmitusi, kuid eelmisel aastal jäi see ägeda Iisraeli rünnaku alla. Iisrael kõrvaldas Hezbollah'i juhtkonna ja hävitas suurema osa rühmituse relvastusest.

Rühmitus seisab nüüd silmitsi rahaliste raskustega. "Miljard dollarit moodustas varem nende aastaeelarve, kuid pärast sõda vajavad nad palju rohkem raha," ütles WINEP-i vanemteadur Hanin Ghaddar.

Araabia ametnike sõnul saab Hezbollah veel raha ülemaailmsete võrgustike kaudu. Need võrgustikud ulatuvad Lääne-Aafrikasse ja Lõuna-Ameerikasse ning tegelevad ka narkoäri ja rahapesuga.