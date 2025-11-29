X!

Trump: Venezuela õhuruumi tuleb pidada täielikult suletuks

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
USA president Donald Trump hoiatas laupäeval, et Venezuela ja selle lähedal asuvat õhuruumi tuleb pidada suletuks, kuna vastasseis vasakpoolse liidri Nicolás Maduroga süveneb.

"Kõigile lennufirmadele, pilootidele, narkodiileritele ja inimkaubitsejatele, palun pidage VENEZUELA KOHAL JA SELLE ÜMBRUSES ASUVAT ÕHURUUMI TÄIELIKULT SULETUKS," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social.

Täpsemat infot ta ei avaldanud.

Avaldus tehti ajal, mil Trumpi administratsioon avaldab Venezuelale survet ja on paigutanud Kariibi merele märkimisväärse sõjalise jõu, mille hulka kuulub ka maailma suurim lennukikandja.

Washingtoni sõnul on surve eesmärk võidelda uimastikaubandusega, kuid Maduro väitel valmistub USA läbi viima riigipööret.

USA väed on andnud alates septembri algusest lööke enam kui 20 väidetavale Venezuela narkopaadile Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas, tappes üle 80 inimese.

Seni pole avaldatud tõendeid, et põhja lastud paadid oleksid kandnud uimasteid või kujutanud Ühendriikidele ohtu.

Sõjaline kampaania ja vägede koondumine on kergitanud aga piirkondlikke pingeid.

New York Times kirjutas reedel, et kaks liidrit vestlesid läinud nädalal telefonitsi ja arutasid võimalikku kohtumist Ühendriikides.

Teade Trumpi ja Maduro kõnest tuli päev pärast seda, kui USA president ütles, et peagi algab Venezuelas uimastikaubanduse tõkestamiseks maismaaoperatsioon.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

