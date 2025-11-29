Pühapäeval on oodata nii vihma kui ka lörtsi

Saabuval ööl jääb Eesti Skandinaavia põhjaaladele liikuva madalrõhkkonna ja Venemaa kõrgrõhuala piirile. Mitmel pool rabistab vihma, mandril võib sekka ka lörtsi tulla ning Lõuna- ja Ida-Eestis on jäiteoht. Päeval saab mõjusamaks Venemaa kõrgrõhuala serv. Kohati sajab siiski nõrka vihma, mille sekka mandril ka lörtsi võib tulla.

Pühapäeva öösel on taevas valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma, mandril võib sekka ka lörtsi tulla. Kohati võib olla udu ning Lõuna- ja Ida-Eestis on jäiteoht! Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul iiliti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 2, Lääne-Eestis 3 kuni 8 kraadi.

Esimese advendi hommik tuleb pilvine. Kohati sajab vähest vihma ja võib olla udu. Kagu-Eestis on ka jäiteoht. Tuul puhub lõunakaarest kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 2, Lääne-Eestis 3 kuni 8 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Kohati sajab vähest vihma, mandril võib sekka ka lörtsi tulla. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul iiliti kuni 13 m/s. Plusskraade on 0 kuni 4, Lääne-Eestis kuni 8.

Nädala algus tuleb pilves selgimistega. Esmaspäeval sajab kohati vihma, öösel ka lörtsi ning võib olla jäidet. Päeval on sooja keskmiselt 4 kraadi. Teisipäevast langeb keskmine õhutemperatuur 2 kraadi peale. Kuigi kolmapäevast pilvisus tiheneb, sajab vähest vihma vaid paiguti ning neljapäevaks koonduvad kerged vihmasabinad juba vaid rannikualadele.