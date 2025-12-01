Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase linnavalitsuses ei jätka

Senine Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) teatas, et ei jätka uues linnavalitsuses abilinnapeana. Õhtulehe andmetel saavad Isamaa abilinnapeadeks Riina Solman ja Kristjan Järvan.

"Siinkohal on vist asjakohane teada anda, et vastloodavas võimuliidus ei jätka ma abilinnapeana," kirjutas Kase sotsiaalmeedias.

Ta ei soovinud ERR-ile täpsustada, mida ta edasi tegema hakkab.

"Vaatame rahulikult, uus linnavalitsus saab paika järgmise nädala alguses. Peeter Raudsepp on öelnud, et see volikogu istung toimub 8. detsembril. Ja siis sealt tuleb vaadata," ütles Kase.

Kase jäi ka ametist lahkumise põhjustest rääkides ebamääraseks. "See on kollektiivne otsus, siit ei tasu otsida mingit intriigi või vastuolu. See on ühine otsus, mille langetab Tallinna piirkonna juhatus ja need rollid pannakse paika," ütles ta.

Vastates täpsustavale küsimusele, kas tegemist ei olnud Kase isikliku otsusega kordas ta oma vastust, et tegemist oli kollektiivse otsusega. "Poliitikat ükski inimene üksinda ei tee. Alati on soovijaid kohtadele rohkem kui on positsioone ja rolle ja sellest tulenevalt tehakse teatud valik," lausus Kase.

Õhtulehele teadaolevalt on Isamaa abilinnapeakandidaadid Riina Solman ja praegune transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan.

Riina Solman ei soovinud seda ERR-ile kinnitada. "Meil ei ole praegu sellesse faasi veel arutelu jõudnud. Linnapea on homsest ametisse määratud volikogu istungil. Meil on seal tarvis kõigepealt linnapea ja volikogu esimees ametisse määrata ja siis vaatame sealt edasi, hetkel ei ole küll jäänud midagi rohkem sellel teemal täpsustada," ütles Solman.

ERR küsis Solmanilt, kas ta ei tea, et temast saab abilinnapea. "Me praegu jah, selle teemaga ei tegele üldse, me läheme niimoodi samm-sammult. Mul ei ole praegu, jah, põhjust rohkem seda teemat täpsustada. Liigume niimoodi, et saame linnapea ja volikogu esimehe paika, linnapea kohtub kandidaatidega ja saab ka kaasa rääkida, see on ka väga oluline moment," rääkis Solman.

Eelmine nädal ütles Solman, et Tallinna linnavalitsuses jääb abilinnapeasid vähemaks.