EL leppis kokku Vene gaasi-impordi lõpetamises 2027. aastal

Välismaa
Vene president Vladimir Putin ja Saksa kantsler Gerhard Schröder (seismas) 2005. aasta 8. septembril gaasijuhtme Nord Stream ehitamise kokkuleppe sõlmimise tseremoonial. Nord Stream suurendas veelgi Euroopa sõltuvust Vene gaasist.
Vene president Vladimir Putin ja Saksa kantsler Gerhard Schröder (seismas) 2005. aasta 8. septembril gaasijuhtme Nord Stream ehitamise kokkuleppe sõlmimise tseremoonial. Nord Stream suurendas veelgi Euroopa sõltuvust Vene gaasist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Arnd Wiegmann
Välismaa

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu valitsuste esindajad saavutasid ööl vastu kolmapäeva ajaloolise kokkuleppe Vene gaasi ostmise järkjärguliseks lõpetamiseks 30. septembriks 2027, mis on oluline samm Venemaa energiast sõltuvuse lõpetamiseks.

Kokkulepe sisaldab õiguslikult siduvat otsust Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) ja torujuhtmete kaudu transporditava gaasi impordi keelamiseks. Täielik keeld Venemaa LNG impordile hakkab kehtima 1. jaanuaril 2027 ja Vene torugaasi impordikeeld sama aasta 30. septembril. Spot-ostud tuleb lõpetada juba varem: LNG alates 26. aprillist 2026 ja torujuhtmegaas alates 17. juunist 2026.

Parlamendi ja nõukogu kokkulepe loob aluse Euroopa Liidu 57-aastase energiasuhte lõpetamiseks Moskvaga ja sillutab teed Euroopa Komisjoni ettepanekule keelustada ka Vene nafta import, kommenteeris väljaanne EurActiv.com.

"Tänane kokkulepe on ajalooline saavutus Euroopa jaoks, mis näitab, et me ei ole enam kunagi sõltuvad Venemaa gaasist ja sellest väljutakse jäädavalt," ütles Soome rohelisi esindav Euroopa Parlamendi liige Ville Niinistö, kes oli läbirääkimiste kaasjuht.

Niinistö sõnul karmistas parlament oma seisukoha kujundades oluliselt Euroopa Komisjoni esialgset ettepanekut. Võrreldes esialgse ettepanekuga tuuakse impordikeeld varasemaks ning õigusjärelevalve ja karistused muutuvad rangemaks, ütleb Niinistö.

Oktoobri seisuga moodustas Venemaa tarnitud gaas 12 protsenti EL-i gaasi-impordist, mis on suur langus võrreldes 45 protsendiga enne 2022. aastat, kui Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukrainas, kusjuures Ungari, Prantsusmaa ja Belgia ostavad endiselt Venemaa gaasi.

Niinistö sõnul kaotaks Venemaa kavandatava impordikeelu tõttu fossiilkütuste ekspordist saadavat tulu ligikaudu 22 miljardit eurot võrreldes eelmise aastaga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, EurActiv.com, Yle.fi

