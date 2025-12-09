Allikad: Tony Blair ei liitu Gaza üleminekukoguga

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Suurbritannia endine peaminister Tony Blair ei liitu rahvusvahelise üleminekukoguga, mis peaks hakkama juhtima sõjajärgset Gaza piirkonda.

Valge Maja avalikustas septembris Donald Trumpi 20 punktist koosneva rahuplaani, mille kohaselt luuakse Gaza piirkonna juhtimiseks rahvusvaheline üleminekukogu. Meedias levisid siis väited, et selle üleminekukoguga peaks liituma ka Blair.

Trump ise on varem Blairi kiitnud ning viimane on andnud mõista, et töötaks hea meelega USA presidendi juhitavas nõukogus. Allikate teatel ei toeta seda plaani aga mõned araabia riigid, sest Blair toetas Briti peaministrina USA vägede sissetungi Iraaki.

Blairi büroo ei vastanud ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele. Üks Blairi liitlane lükkas aga tagasi väited, et mõned riigid ei toeta tema liitumist nõukoguga.

"See koosneb ametis olevatest maailma juhtidest ja selle all on väiksem juhatus," ütles liitlane. Ta väitis, et Blair ei ole enam valitsusjuht ega kvalifitseeru seetõttu nõukogusse.

Liitlase sõnul peaks Blair kuuluma juhatusse. Sinna peaksid kuuluma veel Trumpi väimees Jared Kushner ning Araabia ja lääneriikide kõrgemad ametnikud. Veel üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Blair võib liituda Gaza tulevaste juhtimisstruktuuridega.

Blair saab ise hästi läbi nii Trumpi, Kushneri kui ka Netanyahuga. Blair oli ka aastatel 2007–2015 Lähis-Ida rahukõnelustel USA-d, Venemaad, Euroopa Liitu ja ÜRO-d esindav erisaadik. Ta andis juba aasta alguses märku, et Gazas saaks teha edusamme, kui tulevase lahenduse korral leitakse territooriumi juhtima kolmas osapool.