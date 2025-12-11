X!

Soome turistide arvu languse taga on majanduse jahtumine ja Eesti hinnakasv

Turistid Tallinna sadamas.
Turistid Tallinna sadamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Soome turiste jõuab Eestisse vähem seetõttu, et sealse majanduse jahtumine on inimesed hinnatundlikumaks muutunud ning samal ajal on Eestis hinnad tõusnud, ütles majandusministeeriumi turisminõunik. Statistikaameti välisturistide andmed ei sisalda aga kõiki Airbnb ja Bookingu kaudu majutusteenuse pakkujaid.

Statistikaameti andmetel on välisturistide arv selle aasta enamikul kuudel küll kasvanud, kuid Soome turistide arv vähenes kuuendat kuud järjest.

Majandusministeeriumi (MKM) turisminõunik Aleksandr Michelson ütles ERR-ile, et soomlaste ööbimiste vähenemisel on mitmeid põhjuseid.

"Soome majanduse jahtumine, mis teeb inimesed hinnatundlikumaks ja on vähendanud soomlaste välisreise kokku, mitte ainult Eestisse. Eestisse reisimist mõjutavad ka laevapiletite ja Eesti kohapealsete hindade tõus, mida on ka Soome meedias kajastatud," tõdes Michelson.

Seevastu on aga Läti turg kasvanud ja sealt tullakse Eestisse peamiselt lühikestele puhkusereisidele. Läti turu kasvu põhjusena näeb Michelson riigi ja turismisektori partnerite sihipärast turundustegevust.

Näiteks on Visit Estonia ja piirkondlikud turismiorganisatsioonid teinud Lätis viimastel aastatel mitmeid kampaaniad, mis tutvustavad Eesti spaa- ning perepuhkuse ja kultuuriürituste võimalusi.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ärgitas sotsiaalmeedias Tallinna uut linnavõimu ja riigi turundustegevust planeerivaid asutusi kutsuma Eesti turundamisel esile kiireid positiivseid muutusi, keskendudes riikidele, kust pääseb Eestisse lihtsalt ja massidena ehk Läti, Soome ja Rootsi.

"Nendest riikidest on Eestisse ühendused, mis võimaldavad Eestisse tulla tuhandetel inimestel päevas. Fookus, keerulisel ajal," lisas Nõgene.

Michelson kinnitas, et Soome on jätkuvalt Eesti suurim välisturg ja tõi välja, et kümne kuuga veetsid soomlased Eesti majutusettevõtetes pisut üle 1,07 miljoni öö. Seda on neli protsenti vähem kui mullu ja ligi 17 protsenti vähem kui kuue aasta eest.

"Visit Estonia ja piirkondlikud turismiorganisatsioonid teevad endiselt aktiivselt turundustegevusi Soome suunal, muu hulgas kampaaniad, digiturundus, pressreisid, kommunikatsioon," märkis Michelson.

Statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk möönis aga, et kõiki turistide Eestis ööbimisi nende andmed ei peegelda. Nimelt jõuavad statistikaametini ainult need Airbnb ja Bookingu kaudu majutusteenuse pakkujad, kes on seotud mingi ettevõttega ning kus majutuskohas on viis või enam voodikohta.

"Seega väiksemaid majutuse pakkujaid me ei uuri ja eraisikutelt me ei küsi andmeid majutusteenuse pakkumise kohta. Majutusstatistika hõlmab vähemalt viie voodikohaga ettevõtted, mille põhi- või kõrvaltegevusala on majutus," selgitas Pukk.

Ta lisas, et turistide majutusüksused on jaotatud kahte põhirühma: kollektiivmajutus, kus teenindatakse turiste äriüksustena, ja eramajutus ning majutusstatistika kajastab ainult kollektiivmajutuskohtade andmeid.

"Seda võib kindlasti väita, et platvormide kasutamine ongi muutunud järjest populaarsemaks, Eestis just välismaalaste poolt," kinnitas Pukk.

Hotellide ja restoranide liit tõi välja, et hinnad olid Eesti hotellides tänavu septembris, oktoobris ja novembris madalamad kui aasta varem. See tähendab, et nad ei saanud hindu tõsta ja pidid rohkem hinnaga konkureerima, et kliente enda juurde meelitada.

"Keskmine müügihind jäi paljudes piirkondades paigale või langes, mis on vastupidine teenuste ka kulude üldisele hinnatõusule ning näitab, et tarbijad on muutunud hinnatundlikumaks ja väliskülastajaid pole piisavalt," ütles liidu tegevjuht Külli Kraner.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla prognoosis järgmiseks aastaks tänavusega sarnast turistide arvu.

"Meid avastavad kaugemad riigid, kust varasemalt on väga vähe turiste olnud, kuid üldine turistide arvu kasv jääb minimaalseks," lausus Uusküla. "Seda ei soosi meie vähe väljakujundatud turistidele mõeldud keskkond kui ka laeva- ning lennuühenduste ning maismaatranspordiviiside piiratus. Eestisse tulemine on suurem planeerimine ja võtab aega."

Toimetaja: Karin Koppel

