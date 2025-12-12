X!

WSJ: USA õõnestab Maduro režiimi alustalasid

Venezuela diktaator Nicolás Maduro
Venezuela diktaator Nicolás Maduro Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Jesus Vargas
USA võimud teatasid, et kavatsevad Nicolás Maduro režiimi kukutamiseks konfiskeerida rohkem tankereid. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Venezuela sõltub naftatuludest ning USA tegevus kujutab nüüd Maduro režiimile eksistentsiaalset ohtu.

USA ja Venezuela vahelised pinged on viimaste nädalate jooksul kasvanud. Hiljuti hõivas USA Venezuela ranniku lähedal tankeri, mis vedas umbes 80 miljoni dollari väärtuses toornaftat. 

Toornafta müük moodustab üle 90 protsendi Venezuela eksporditulust ja USA ametnikud teatasid kolmapäeval, et kavatsevad konfiskeerida veel rohkem tankereid. 

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et USA edasised sammud võivad käivitada ahelreaktsiooni, mille käigus peab Venezuela müüma oma naftat suurema allahindlusega ning kulutama rohkem oma kahanevaid välisvaluutareserve.

"USA samm Venezuela naftatööstuse vastu võib režiimi destabiliseerida," ütles Washingtonis asuva konsultatsioonifirma Rapidan Energy Group tippjuht Fernando Ferreira. USA president Donald Trump on aga juba teatanud, et Maduro päevad on loetud. 

"Kui USA arestib ühe tankeri kuus, siis lükkaks see Venezuela majanduslangusesse. Kui põhjustate naftatulude tohutu languse, põhjustab see üüratu majanduslanguse," ütles Denveri ülikooli Venezuela ekspert Francisco Rodríguez. 

The Wall Street Journal kirjutab, et isegi kui USA enam tankereid ei konfiskeeri, siis nende liiklus on piirkonnas juba peatatud. Üks asjaga kursis olev Venezuela sadamaametnik ütles, et kuna pinged USA-ga kasvavad, on töötajad võtnud haiguslehe.

Sanktsioonide tõttu kasutab Venezuela varilaevastikku, mis koosneb ligi tuhandest vananenud tankerist. Samad tankerid veavad ka Iraanist ja Venemaalt pärit naftat. Valge Maja teatas, et hiljuti konfiskeeritud tankeri vastu oli juba varem kehtestatud sanktsioonid Iraani nafta vedamise eest.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et tanker viiakse nüüd USA sadamasse ning Washington võtab laeval oleva nafta enda valdusse.

USA kavatseb jätkata veel ka võitlust narkokartellide vastu ning Trump on teatanud mitmest rünnakust Venezuelast pärit narkolaevade pihta. 

Maduro süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses ning leiab, et USA tahab võtta Venezuela ulatuslikud naftavarud enda kontrolli alla.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

