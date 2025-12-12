Ligi 180 migranti üritas salajase tunneli kaudu Poola tungida

Poola piirivalve teatas, et vähemalt 180 migranti üritas salajase tunneli kaudu riiki siseneda. Piirivalve on tänavu Poola–Valgevene piiril avastanud neli sellist tunnelit.

Poola piirivalvurid avastasid neljapäeval tunneli ja pidasid kinni 130 migranti. Võimud arreteerisid poolaka ja leeduka, kes olid tulnud migrante peale võtma. Võimude teatel on umbes 50 migranti endiselt teadmata kadunud.

Varssavi on süüdistanud Valgevene võime rändekriisi õhutamises. 2022. aastal alustas Venemaa täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ja pinged kahe naaberriigi vahel kasvasid veelgi.