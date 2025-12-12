X!

Ukraina püüab varilaevastiku tankereid rünnates vältida naftareostuse teket

Foto: SCANPIX/REUTERS/Security Service Official
Ukraina võitleb aina jõulisemalt Venemaa varilaevastikuga, kuid pole välistatud, et rünnakutega rikutakse rahvusvahelist mereõigust. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul on keeruline öelda, kas ukrainlased on saanud julgust ka USA aina paisuvast merekonfliktist Venetsueelaga.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on ukrainlastel õigus end väljaspool oma territooriumit kaitsta, kuid kindlasti tuleks rünnakuid läbi viies silmas pidada ka erinevaid riske.

Tsahkna rääkis, et Ukrainal on võimalus ka Läänemerel viia läbi erioperatsioone mõne varilaevastiku tankeri suhtes. "Aga me peame ka aru saama, et kui üks tanker näiteks Soome lahes läheks põhja – kui ta oleks täislastis, siis see oleks ökoloogiline katastroof meile ega aitaks kuidagi kaasa sõja võitmisele," lisas ta.

Ukrainale on teada, millised tankerid on Venemaa varilaevastiku osa ja kuidas nad liiguvad. Võimaluse tekkimisel neid rünnatakse, kuid mitte suvaliselt.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) märkis, et Ukraina üritab vältida rünnaku tagajärjel tekkivat võimalikku naftareostust.

"Pigem on mõjutatud just laeva tagaosa ehk siis see, kus on sõukruvi. Teine pool kindlasti see, et pigem rünnatakse tühjasid laevasid ehk neid, kes ei ole naftat veel peale laadinud," ütles Pevkur.

Julgeolekuekspert Rainer Saks täheldas, et ukrainlased ründavad tankereid nii, et nad ei upu, vaid muutuvad liikumisvõimetuks. Samas väldivad ukrainlased tankerite uputamist.

Ukrainlased on rünnanud sanktsioonide all olevaid naftatankereid, mis kattub teatud määral ameeriklaste tegevusega Venezuela ranniku lähedal. Peamine erinevus on tankerite peatamise viis. Ameeriklased ei ründa kineetiliselt, vaid kasutavad eriüksuslasi.

Saksa sõnul on ka keeruline öelda, kas Ukraina on saanud USA sammudest julgust juurde.

"Me oleme näinud selle nelja aasta jooksul, et Ukrainale julgust väga vaja anda ei ole, nad julgevad igasuguseid asju teha, mida peavad mõistlikuks ja vajalikuks," ütles Saks. "Ma olen täiesti veendunud, et neid tankereid oleksid nad võinud rünnata juba kaks aastat tagasi, aga ilmselgelt lootsid nad selle peale, et need sanktsioonid, mida Euroopa ja hiljem ka USA on kehtestanud, hakkavad tööle."

Saksa sõnul on Venemaa varilaevastiku ründamine rahvusvahelise mereõiguse vaatest tõenäoliselt probleemne. Pevkur märkis, et selle pärast ei tasu väga muretseda, sest Venemaa pole oma sissetungiga järginud ühtegi kokkulepet.

"Ukraina kaitseb ennast ja võtab selliste rünnakutega vähemaks Venemaa sõjamasina võimu," ütles Pevkur. "Ja teine asi, eks ühel päeval võib-olla juristid vaidlevad, kas majandusvetesse tulemine ja seal selle laeva mõjutamine on käsitletav ka rahvusvahelise merekonventsiooni vaatest või mitte, aga üldiselt ma arvan, et see tuleks nagu hetkel jätta kõrvale."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

