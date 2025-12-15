X!

Teisipäeval on sooja kuni seitse kraadi

Liiklus Tallinnas.
Liiklus Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teisipäeva ööl eemaldub niiske madalrõhulohk Eesti kohalt itta ja lõuna poolt laieneb üle Baltimaade kõrgrõhuala. Sadusid on harva ja pilvede vahel on ka üksikuid selgimisi. Tuul on mõõdukas, rannikul puhanguline ja õhutemperatuur on ööpäevaringselt plusspoolel.

Teisipäeva öö tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma ja kohati on udu. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, saartel ja läänerannikul iiliti 15 m/s. Sooja on 2 kuni 7 kraadi.

Hommik on pilves ning üksikutes kohtades tibutab vihma. Kohati on udu, puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul iiliti 14 m/s ja õhusoe püsib 2 kuni 7 kraadi vahel.

Ka päev on pilves ja üksikute selgimistega ja kohati sajab vähest vihma. Edelatuul puhub 4-10, saartel ja läänerannikul iiliti 14 m/s ja sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab vähest vihma, pärastlõunal levib aga vihmasadu Lääne-Eestist ida poole ja õhtul võib tulla ka lörtsi. Öösel on -1 kuni 7, päeval 0 kuni 8 kraadi.

Neljapäeval sajab peamiselt öösel, mil sooja on kuni 5 kraadi. Päeval tibutab vaid vähest vihma ja õhusoe jääb 2 kuni 7 kraadi vahele.

Reedel on sajusem just pärastlõuna ja sooja on päeval kuni 8 kraadi, laupäeval on õhk veelgi soojem ja ilm vähem sajune.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

