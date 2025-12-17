USA andis Venezuela naftaekspordile veel ühe valusa löögi

Donald Trumpi administratsioon suurendab survet Nicolás Maduro režiimile ning USA president andis käsu blokeerida sanktsioonide all olevad Venezuelasse suunduvad ja sealt lahkuvad naftatankerid.

Trump teatas, et Venezuela lähistele on koondatud hiiglaslik USA laevastik. Trump ähvardas veel, et USA suurendab piirkonnas sõjalist kohalolekut veelgi, kui Maduro režiim ei tagasta USA-le naftat ja muud vara. Trump ilmselt viitas USA-ga seotud varade riigistamisele Venezuelas, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti hõivas USA ka Venezuela ranniku lähedal tankeri. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid väljaandele Axios, et USA valmistub hõivama veel rohkem naftatankereid. Maduro režiim süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses ning leiab, et USA tahab võtta Venezuela ulatuslikud naftavarud enda kontrolli alla.

Trumpi administratsioon ei ole siiski veel kehtestanud täielikku blokaadi, kuna administratsiooni viimane samm võimaldab USA naftafirmal Chevronil jätkata tegevust Venezuelas. Sanktsioonide all olevate tankerite sihtimisega võib USA ühtlasi hiilida mööda rahvusvahelise õiguse alusel kehtivatest majandusblokaadide keeldudest.

Viimati kehtestas USA sarnase blokaadi 1962. aastal, kui John F. Kennedy administratsioon peatas edasised NSVL-i raketitarned Kuuba režiimile.

Andmefirma Kpleri teatel on Venezuela naftaeksport praeguseks seiskunud ning Venezuela ümbruses olevatel tankeritel on üle 10 miljoni barreli naftat.

Denveri ülikooli Venezuela ekspert Francisco Rodriguez samas hoiatas, et viimane Trumpi administratsiooni samm võib põhjustada 28 miljoni elanikuga riigis tõsise toidupuuduse.

"Ükski läänepoolkera riik pole kunagi kannatanud blokaadi all, mis sulgeb selle peamise eksporditulu allika. Trump nõuab, et järgmine Venezuela valitsus annaks oma naftavarud üle Ühendriikidele. See rikub üsna ilmselgelt nii Venezuela kui ka rahvusvahelist õigust," ütles Rodriguez.