X!

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

Eesti
{{1765998420000 | amCalendar}}
Kolm Vene piirivalvurit Vasknarva muulil.
Kolm Vene piirivalvurit Vasknarva muulil. Autor/allikas: PPA
Eesti

Kolmapäeva hommikul saabusid kolm vormis meest Narva jões Vasknarva muulile. Mehed lahkusid enne seda kui Eesti võimud neid küsitleda jõudsid, ütles "Aktuaalses kaameras" siseminister Igor Taro.

Kolmapäeval enne kella 10 hommikul tuvastasid Ida prefektuuri piirivalvurid seirekaameraga Venemaa piirivalvurite liikumise hõljukiga Narva jõel Vasknarva muulil.

Hõljuk peatus muuli juures ning sellest väljus kolm piirivalvurit, kes liikusid jalgsi mööda muuli. Selle käigus ületasid Venemaa piirivalvurid kontrolljoont suunaga Venemaalt Eestisse ning tagasi muuli Venemaa poolsesse kaldasse. Pärast seda naasid piirivalvurid oma hõljuki juurde ning liikusid sellega Venemaa poolsesse kaldasse.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel kirjeldas, et piirivahejuhtumile reageeris mitu Eesti piirivalvepatrulli.

"Sündmustik on fikseeritud seireseadmetega ning tegime muulil ka esmase kontrolli. Selgituste saamiseks on loodud ametlik kontakt Vene Föderatsiooni piiriesindusega," ütles ta.

Ida prefektuur suurendas ka patrullide väljapanekut, et olla valmis reageerima täiendavatele juhtumitele.

Piiriesindajate kohtumine on plaanitud neljapäeva ennelõunale, kus Eesti ootab Vene Föderatsiooni selgitust piiriületuse kohta. Välisministeerium kutsub välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. 

Taro: motiivid on ebaselged

Siseminister Taro ütles "Aktuaalses kaameras", et Eesti jaoks on ebaselge, mis olid nende motiivid, miks nad seda tegid.

"Otsest julgeolekuohtu sellest ei tekkinud, küll on PPA oma kohalolu ja patrulle oluliselt tugevdanud," ütles Taro.

Taro märkis, et kõnealune muul on selline, mis on osaliselt Eesti ja osaliselt Venemaa territooriumil. "Nad liikusid meie territooriumile sisse. Üks mure, mis meil Vene piirivalvega on, on see, et nende piirivalvurite kvaliteet on muutunud äärmiselt hüplikuks viimastel aastatel ja mõistetavatel põhjustel, neil ei ole enam kaadrit. Sinna tuleb inimesi teistest piirkondadest. See on olnud korduv probleem," lausus Taro.

Uudist täiendatakse.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:19

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

21:15

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

21:09

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus asendab noorte kutseõppe ajutiselt eesti keele tundidega

21:04

Viipekeelsed uudised

20:55

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

20:32

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

20:30

Rahvusvahelised raamatuvargad harjutasid kätt Eestis ja Lätis

20:30

Saksamaa parlament kiitis heaks 50 miljardi euro eest sõjalisi hankeid

20:10

Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

20:08

"Pealtnägija": pilastamise ohver otsib vastuseid ja vastutust

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

08:04

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

07:05

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

11:23

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

20:10

Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

12:53

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

13:28

EISA sulgeb kolmveerandi oma teenustest ning keskendub arengu rahastamisele

09:27

USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

ilmateade

loe: sport

21:19

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

20:55

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

20:32

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

19:55

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

loe: kultuur

17:16

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

16:03

Piret Raud uuest lasteraamatust "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

15:59

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

15:53

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

loe: eeter

20:30

Rahvusvahelised raamatuvargad harjutasid kätt Eestis ja Lätis

20:08

"Pealtnägija": pilastamise ohver otsib vastuseid ja vastutust

14:18

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

16:35

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

15:20

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

14:55

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

12:25

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

10:35

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

10:00

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

09:55

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

09:50

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo