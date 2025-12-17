Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

Kolmapäeval enne kella 10 hommikul tuvastasid Ida prefektuuri piirivalvurid seirekaameraga Venemaa piirivalvurite liikumise hõljukiga Narva jõel Vasknarva muulil.

Hõljuk peatus muuli juures ning sellest väljus kolm piirivalvurit, kes liikusid jalgsi mööda muuli. Selle käigus ületasid Venemaa piirivalvurid kontrolljoont suunaga Venemaalt Eestisse ning tagasi muuli Venemaa poolsesse kaldasse. Pärast seda naasid piirivalvurid oma hõljuki juurde ning liikusid sellega Venemaa poolsesse kaldasse.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel kirjeldas, et piirivahejuhtumile reageeris mitu Eesti piirivalvepatrulli.

"Sündmustik on fikseeritud seireseadmetega ning tegime muulil ka esmase kontrolli. Selgituste saamiseks on loodud ametlik kontakt Vene Föderatsiooni piiriesindusega," ütles ta.

Ida prefektuur suurendas ka patrullide väljapanekut, et olla valmis reageerima täiendavatele juhtumitele.

Piiriesindajate kohtumine on plaanitud neljapäeva ennelõunale, kus Eesti ootab Vene Föderatsiooni selgitust piiriületuse kohta. Välisministeerium kutsub välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri.

Taro: motiivid on ebaselged

Siseminister Taro ütles "Aktuaalses kaameras", et Eesti jaoks on ebaselge, mis olid nende motiivid, miks nad seda tegid.

"Otsest julgeolekuohtu sellest ei tekkinud, küll on PPA oma kohalolu ja patrulle oluliselt tugevdanud," ütles Taro.

Taro märkis, et kõnealune muul on selline, mis on osaliselt Eesti ja osaliselt Venemaa territooriumil. "Nad liikusid meie territooriumile sisse. Üks mure, mis meil Vene piirivalvega on, on see, et nende piirivalvurite kvaliteet on muutunud äärmiselt hüplikuks viimastel aastatel ja mõistetavatel põhjustel, neil ei ole enam kaadrit. Sinna tuleb inimesi teistest piirkondadest. See on olnud korduv probleem," lausus Taro.

Uudist täiendatakse.