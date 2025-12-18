X!

Taro: piiri rikkunud venelased ei saanud aru, kus kulgeb kontrolljoon

Eesti ja Venemaa piiriesindajate kohtumisel ei tunnistanud Venemaa eile Vasknarva kandis toimunud ebaseaduslikku kontrolljoone ületust. Samuti ei olnud Venemaa valmis esitama täiendavaid andmeid või argumente. Valitsus arutab reedel võimalikku ohuhinnangu muutmist. Välistatud pole ka piiri sulgemine.

Vasknarva muuli asukohta võib teatud mõttes võrrelda Saatse saapaga. Narva jõel liikuvatel Venemaa kaluritel ei ole näiteks võimalik sõita Peipsi järvele Eesti territooriumit läbimata ja selleks tuleb küsida luba. Väike osa Vasknarva muulist on küll Venemaa territooriumil, kuid kolmapäeval jalutasid kolm idanaabri piirivalvurit üle kontrolljoone Eesti alale ja olid siin paarkümmend minutit. Neljapäeval üle kahe tunni kestnud kohtumisel väitis Venemaa esindaja, et ebaseaduslikku ületust pole olnud.

"Sisuliselt nad ei saanud enam aru, kust kulgeb Eesti-Vene kontrolljoon, mis on täiesti naeruväärne sellepärast, et see kontrolljoon on seal olnud juba üle 30 aasta. Kui nad ei oska kaarti lugeda, kui seal valitseb topograafiline juhmus, et kuidas me saaks siis kaasa aidata? Kas me saadame neile maakaardi, õpetame lugema? See on meie jaoks jätkuvalt väljakutse," lausus siseminister Igor Taro.

Venemaa üritab geograafiliselt keerulistes kohtades välisminister Margus Tsahkna sõnul kogu aeg piiri lükata. Seda oleme näinud nii Saatse saapa kui ka piiripoide juhtumi puhul. Lahendus oleks korralik piirileping.

"Ma ei näe täna seda, et mingisugust piirilepet Eesti ja Venemaa vahel tegelikult sõlmitakse ja ratifitseeritakse ning need ohud jäävadki üles. Venemaa kindlasti kasutab selliseid võimalusi. Meie asi on lihtsalt olla väga selge, et mis on meie territoorium, mis on Venemaa territoorium ja hoida need olud kontrolli all ning mitte provokatsioonidele ka alluda," ütles Tsahkna.

Välisministeerium edastas Venemaa ajutisele asjurile ebaseadusliku piiriületuse tõttu ka ametliku noodi. Valitsus arutab võimalikku ohuhinnangu muutmist ja edasisi samme reedel, kuid praegu jäävad Vasknarva piirkonda suurendatud jõud. Välistatud ei ole ka piiri sulgemine, kuid Taro sõnul tuleks tegutseda proportsionaalselt.

"Piiriliikluse kinnipanekul on ka väga palju erinevaid variante, võib panna lokaalselt kinni, võib panna üleüldiselt, võib panna ajutiselt, võib panna pikemaajaliselt või alaliselt, et selles mõttes siin on erinevaid proportsionaalsuse tasemeid," sõnas Taro.

Venemaa piiriesindaja väitis, et tal polnud sisuliste selgituste andmiseks ka volitust, mistõttu tegi Eesti ettepaneku viia kohtumine kõrgemale tasemele.

