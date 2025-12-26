Vene kohus mõistis opositsiooniliidri Sergei Udaltsovi kuueks aastaks vangi

Udaltsov juhib Venemaa president Vladimir Putinile vastanduvat ja Venemaa Kommunistliku Parteiga seotud liikumist Vasakrinne.

Ta arreteeriti eelmisel aastal.

Sõltumatu Vene uudisteportaali Mediazona andmetel põhineb süüdistus veebis ilmunud artiklil, milles Udaltsov avaldas toetust ühele teisele Vene aktivistide rühmitusele, keda süüdistati terroriorganisatsiooni loomises. Nimetatud aktivistid mõisteti süüdi varem sel kuul ning neile määrati 16–22-aastased vanglakaristused.

Udaltsov on süüdistused tagasi lükanud, nimetades neid fabritseerituks. Mediazona sõnul nimetas ta neljapäevast kohtuotsust häbiväärseks ning ta teatas, et alustab näljastreiki.

Kohtuotsuse kohaselt kannab Udaltsov karistuse rangema režiimiga koloonias.

Udaltsov oli silmapaistev opositsioonitegelane 2011.–2012. aasta massimeeleavalduste ajal, mille vallandasid teated parlamendivalimiste ulatuslikust võltsimisest. 2012. aasta veebruaris osales ta toonase presidendi Dmitri Medvedevi kohtumisel erinevate opositsioonijuhtidega.

Pärast täiemahulist rünnakut Ukrainale on Vene võimud hoogustanud eriarvamuste ja sõnavabaduse mahasurumist, võttes sihikule inimõiguste rühmitused, sõltumatu meedia, kodanikuühenduste liikmed, LGBTQ+ aktivistid ja mõned usulised rühmitused. Võimud on vangi pannud sadu inimesi ning tuhanded on riigist põgenenud.

Vene riikliku uudisteagentuuri TASS andmetel määras Moskva kohus 2023. aasta detsembris Udaltsovile meeleavalduse korraldamise reeglite rikkumise eest 40 tundi üldkasulikku tööd. Karistus järgnes kinnipidamisele Punasel väljakul, kus ta üritas lahti rullida Nõukogude diktaatori Jossif Stalini pildiga lippu.

Varem mõisteti Udaltsov vangi 2014. aastal, mil talle määrati 4,5-aastane karistus seoses 2012. aastal toimunud Putini-vastase meeleavalduse korraldamisega, mis päädis rahutustega. Ta vabanes 2017. aastal.