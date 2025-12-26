X!

Vene kohus mõistis opositsiooniliidri Sergei Udaltsovi kuueks aastaks vangi

Välismaa
Sergei Udaltsov 2018. aastal toimunud meeleavaldusel
Sergei Udaltsov 2018. aastal toimunud meeleavaldusel Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Yuri KADOBNOV
Välismaa

Venemaa kohus mõistis sõjavastase aktivisti Sergei Udaltsovi süüdi terrorismi õigustamises ja määras talle kuueaastase vanglakaristuse.

Udaltsov juhib Venemaa president Vladimir Putinile vastanduvat ja Venemaa Kommunistliku Parteiga seotud liikumist Vasakrinne.

Ta arreteeriti eelmisel aastal.

Sõltumatu Vene uudisteportaali Mediazona andmetel põhineb süüdistus veebis ilmunud artiklil, milles Udaltsov avaldas toetust ühele teisele Vene aktivistide rühmitusele, keda süüdistati terroriorganisatsiooni loomises. Nimetatud aktivistid mõisteti süüdi varem sel kuul ning neile määrati 16–22-aastased vanglakaristused.

Udaltsov on süüdistused tagasi lükanud, nimetades neid fabritseerituks. Mediazona sõnul nimetas ta neljapäevast kohtuotsust häbiväärseks ning ta teatas, et alustab näljastreiki.

Kohtuotsuse kohaselt kannab Udaltsov karistuse rangema režiimiga koloonias.

Udaltsov oli silmapaistev opositsioonitegelane 2011.–2012. aasta massimeeleavalduste ajal, mille vallandasid teated parlamendivalimiste ulatuslikust võltsimisest. 2012. aasta veebruaris osales ta toonase presidendi Dmitri Medvedevi kohtumisel erinevate opositsioonijuhtidega.

Pärast täiemahulist rünnakut Ukrainale on Vene võimud hoogustanud eriarvamuste ja sõnavabaduse mahasurumist, võttes sihikule inimõiguste rühmitused, sõltumatu meedia, kodanikuühenduste liikmed, LGBTQ+ aktivistid ja mõned usulised rühmitused. Võimud on vangi pannud sadu inimesi ning tuhanded on riigist põgenenud.

Vene riikliku uudisteagentuuri TASS andmetel määras Moskva kohus 2023. aasta detsembris Udaltsovile meeleavalduse korraldamise reeglite rikkumise eest 40 tundi üldkasulikku tööd. Karistus järgnes kinnipidamisele Punasel väljakul, kus ta üritas lahti rullida Nõukogude diktaatori Jossif Stalini pildiga lippu.

Varem mõisteti Udaltsov vangi 2014. aastal, mil talle määrati 4,5-aastane karistus seoses 2012. aastal toimunud Putini-vastase meeleavalduse korraldamisega, mis päädis rahutustega. Ta vabanes 2017. aastal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:36

Video: "Jõulutunnelis" astus üles Anne Veski

12:34

Iisrael teatas rünnakutest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

12:33

Video: Getter Jaani esitas "Jõulutunnelis" laulu "Jõuluvalgus"

12:28

Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"

12:23

Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik

12:19

Sügisel alustatud ravi annab üliharuldase Retti sündroomiga sõbrannadele lootust

12:19

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

11:27

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

11:21

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

11:15

Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela: küberrünnakute maastik 2025

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

25.12

Suri Mart Niklus

09:55

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

25.12

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

24.12

Oleg Gross: Eestis ei ole turumajandust

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

25.12

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

25.12

Mõttekoda Praxis otsib uut juhti

ilmateade

loe: sport

12:19

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

11:21

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

10:37

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

09:48

Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

loe: kultuur

10:25

Uue muusika reede: Koit Toome, Timothée Chalamet, Lil Uzi Vert, Kermo Murel jt

09:32

Sinijärve raamatusoovitused: "Aasta viimane surm" on mõnus vahelugemine

25.12

Katrin Ruusi novell. Big chill

25.12

Karol Ansip. Kiisk kui praktik ja läbirääkija – teekond "Hullumeelsuseni"

loe: eeter

12:36

Video: "Jõulutunnelis" astus üles Anne Veski

12:33

Video: Getter Jaani esitas "Jõulutunnelis" laulu "Jõuluvalgus"

12:28

Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"

12:23

Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik

Raadiouudised

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

24.12

ÜRO Julgeolekunõukogu arutas USA ja Venezuela suhteid

23.12

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

23.12

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo