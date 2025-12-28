Esmaspäeval on oodata lund ja lörtsi

Saabuval ööl eemaldub kõrgrõhuhari kagusse ja põhja poolt ulatub Eestini madalrõhulohk. Päeval tekib Karjala lähistel osatsüklon, mis aeglaselt kagu suunas liigub. Mitmel pool sajab hooti lörtsi ja lund, saartel ka vihma. Ilm on tuuline ning päeval esineb ka tuisku.

Öö tuleb pilves selgimistega, sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis sekka ka vihma. Tuul puhub läänekaarest 4-9, iiliti 13, saartel ja rannikul ka loodest iiliti kuni 18 m/s. Vastu hommikut saartel ja looderannikul loodetuul tugevneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Esmapäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul sekka ka vihma. Puhub loode- ja läänetuul 4-9, iiliti 13, rannikul 8-15, iiliti 20 ning saarte rannikul kuni 24 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 1, saartel ja läänerannikul kuni 3 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv, hooti sajab lund ja lörtsi ning paiguti tuiskab. Puhub loodetuul, mandril ennelõunal ka läänetuul 6-11, iiliti 14, rannikul 10-16, iiliti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 1, saarte rannikul kuni 3 kraadi.

Teisipäev tuleb juba kõikjal miinuskraadidega. Taevas on pilves, kuid esineb ka selgimisi, ajuti sajab lund ning tuiskab. Aasta viimasel päeval on Lääne-Eestis pilvisus vahelduv ning kohati sajab lund; Ida-Eestis aga on pilvisus tihedam, lumesadu laialdasem ning esineb tuisku. Kui päeval jääb õhutemperatuur -1 ja -7 kraadi vahele, siis uusaasta öö tuleb kohati lausa pakaseline. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, paiguti isegi kuni -15, kuid rannikul võib ka -3 kraadi juurde jääda.

Talvine tuleb ka neljapäev, 1. jaanuar - pilvisus on muutlik, saartel sajab kohati lund ja tuiskab ning külma on keskmiselt -9 kraadi.