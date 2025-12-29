X!

USA keelustas Hiina päritolu uued droonid

Hiina droonitootja DJI
Hiina droonitootja DJI Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Bobby Yip
USA föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC) keelustas riiklikule julgeolekule viidates Hiina päritolu tootjate DJI ja Autel Robotics droonid.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et USA võimud on juba ligi kümme aastat püüdnud keelustada Hiinas toodetud droone ning lõpuks sai Washington oma tahtmise. 

FCC keelas möödunud esmaspäeval kõik välisriikides toodetud droonid ja kriitilised komponendid, samuti kõik sideseadmed, mida valmistavad Hiina suured droonitootjad SZ DJI Technology ja Autel Robotics. 

Keeld tähendab, et nimetatud Hiina firmad ja nende tütarettevõtted ei tohi USA-sse uusi drooniseadmeid importida ega neid seal müüa. FCC viimane otsus ei hõlma droone, mis on praegu poodides müügil. DJI kontrollib umbes 80 protsenti USA drooniturust.

USA on üritanud Hiina droone keelustada juba alates 2017. aastast, mil armee käskis sõduritel küberturvalisuse haavatavuse tõttu lõpetada DJI droonide kasutamise. Washington muretseb, et Hiina kompartei võib pääseda ligi  DJI droonide poolt kogutud andmetele. FCC on varem hoiatanud ka kommunaalteenuste operaatoreid DJI droonide kasutamise eest. 

DJI teatas esmaspäeval, et on FCC otsuses pettunud. "Mure DJI andmeturbe pärast ei põhine tõenditel, vaid peegeldab pigem protektsionismi, mis on vastuolus vabaturu põhimõtetega," teatas Hiinaga seotud DJI. Autel ei vastanud kohe ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

