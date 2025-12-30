X!

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

Eesti
Harju maakohtus toimus eelistung Johanna-Maria Lehtme kohtuasjas
Harju maakohtus toimus eelistung Johanna-Maria Lehtme kohtuasjas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

MTÜ Slava Ukraini liikmed plaanivad varade omastamises süüdistatava endise juhi Johanna-Maria Lehtme vastu tsiviilhagi esitada ja nõuda tekitatud kahjude hüvitamist.

Augustis esitas riigiprokuratuur MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises.

Oktoobris selgus, et MTÜ Slava Ukraini endised liikmed otsustasid Lehtme vastu annetajate raha tagasinõudmiseks hagi mitte esitada ning MTÜ likvideerimisega edasi minna.

Varem Slava Ukraini nõukokku kuulunud poliitik ja filmitegija Ilmar Raag teatas teisipäeval sotsiaalmeedias, et Tartu Maakohus avaldas otsuse, millega määrati ta MTÜ likvideerijaks.

Raagi sõnul eelnes esmaspäeval avaldatud otsusele enamiku Slava Ukraini liikmete väljaastumine likvideerimisel olevast MTÜ-st.

Allesjäänud liikmed plaanivad Lehtme vastu siiski tsiviilhagi esitada.

"Järelejäänud liikmed on samad, kes 2023. aasta veebruaris algatasid protsessi, mille tulemusena peatati toonase juhatuse esimehe Johanna-Maria Lehtme volitused ja alustati erikontrolli. Needsamad allesjäänud MTÜ liikmed on nõus, et esitame tsiviilhagi Johanna-Maria Lehtme vastu ja nõuame tekitatud kahju hüvitamist," kirjutas Raag.

"Sellel on eelkõige pretsedenti loov väärtus, sest seni, kuni on õhus hinnang, et annetajate raha on kasutatud valesti, tuleb võidelda annetajate raha õige kasutamise eest. Lõpliku hinnangu annab muidugi kohus," lisas Raag.

Raag märkis, et tahab koostöös vabaühendustega läbi viia toimunu sisulise analüüsi.

"Kogu Slava Ukraini skandaalis on prokuratuuri süüdistuse kohaselt kriminaalseid episoode, kuid lisaks sellele väärivad analüüsi ka juhtimisvead, mis võiksid olla kasulikeks õppetundideks teistele vabaühendustele," kirjutas ta.

Samas rõhutas Raag, et kiireid tulemusi ei maksa oodata, sest tõenäolised peavad MTÜ esindajate advokaadid süüdistusmaterjalidega kõigepealt ise tutvuma. "Kõige suuremate summade puhul ei kadunud raha lihtsalt "vasakule", vaid vormistati Ukraina äriühingu IC Construction kasumiks ning vastaspool väidab tõenäoliselt, et see kasum on täiesti "legaalne"," sõnas ta.

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais.

Omastamise süüdistuse esitas prokuratuur Lehtmele 2022. aasta augustis sõlmitud logistikalepingu eest, millest põhjal koostatud arve alusel tasus Slava Ukraini Ukraina ettevõttele umbes 44 500 eurot. Selle raha eest oleks ettevõte IC Construction pidanud korraldama humanitaarabi transpordi Eestist Ukrainasse.

Prokuratuuri hinnangul tekitas Lehtme oma Ukraina lähedase Hennadi Vaskivi ettevõtetega tehtud tehingutega rohkem kui 450 000 eurot kahju. Kahju poleks prokuratuuri hinnangul tekkinud, kui Lehtme oleks täitnud talle usaldatud juhi positsiooniga kaasnevat hoolsuskohustust, mille kohaselt ei tohi MTÜ juht teadlikult MTÜ varalist seisu kahjustada.

Omastamise korral on maksimaalne karistus kuni kaks aastat vangistust.

Kui vaadata kohtupraktikas sarnaseid kaasuseid, siis süüdimõistmise korral vangi Lehtme tõenäoliselt ei lähe.

Raagi hinnangul on vilepuhuja vangi mõistmine Ukraina kohtu poolt kättemaks

Ukraina kohus mõistis heategevusfondis Slava Ukraini petuskeemid paljastanud Oleksandr Tšernovi esmaspäeval süüdi relvadega kaubitsemises, kirjutas Postimees esmaspäeval.

"Kõige halvem on ära hoitud, sest esialgu nõuti Tšernovile viit aastat vangistust," kommenteeris Raag. "Ometi on tegemist ülekohtuga. Minu isikliku hinnangu kohaselt on tegu fabritseeritud süüasjaga, millega korruptiivselt maksti Tšernovile kätte, sest ta rikkus oma aususega mitme inimese poliitilise ja majandusliku karjääri."

Raag tunnistas, et tal ei ole oma hinnangu tõestuseks ühtegi konkreetset tõendit.

"Kuid Ukrainas ei ole keegi uurinud ka kahtlust, et antud kohtuasi võis olla mõjutatud altkäemaksust. Samal ajal uuriti Hennadi Vaskivi tegevust ning Ukrainas on jõutud süüdistuseni," sõnas ta.

"Eesti ajakirjanikud on teinud head tööd Tšernovi protsessi kajastamisel, sest see Pavlohradi kohtunik ei ole julgenud langetada kiiret süüdimõistvat otsust. Ometi väidab Tšernovi advokaat täna, et isegi sellist otsust ei oleks kohtunik saanud langetada, sest see oleks Ukraina seaduste kohaselt eeldanud süüaluse süü omaksvõtmist. Ometi on Tšernov jäänud kindlaks, et ta ei ole relvadega kaubelnud. Mitteametlikult liikus kuulujutt, et kohtunik oli veel viimasel hetkel pidanud Vaskiviga läbirääkimisi täiendava raha saamiseks. Aga loomulikult ei saa ma seda tõestada," kirjutas Raag.

Raag: Eesti on Tšernovile võlgu kaks aastat kestnud kohtuvintsutusi

Raag kirjutas, et tema arvates on Eesti Tšernovile võlgu juba kaks aastat kestnud kohtuvintsutusi, sest tema ainus n-ö süü oli see, et ta paljastas mõjukate inimeste moraalselt korruptiivseid skeeme.

"Ka mina tunnen vastutust, sest ma olin nende hulgas, kes palus Tšernovil saata dokumente, mis paljastaksid skeemi. Ma palun kõiki – ja eelkõige Eesti riigi esindajaid – anda oma Ukraina kolleegidele teada, et me jälgime Tšernovi süüasja edasikaebamise protsessi. Aus ja õiglane kohtumõistmine on väärtus, mida Eesti igal juhul toetab. Seni tuleb tunnistada, et Pavlohradi linnakohtus on tähelepanuta jäänud mitmed protseduurilised rikkumised, mistõttu ei saa senist protsessi pidada õiglase kohtumõistmise näiteks," kirjutas Raag.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

AASTAVAHETUS TELES

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:53

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

13:45

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

13:18

Galerii: selle talve esimene tuisupäev Tallinnas

13:18

Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

13:04

"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud

12:55

Jeemeni sadamalinna tabas Saudi Araabia õhurünnak

12:49

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

12:47

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

12:35

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

12:32

Neeme Järvi: dirigent on looja, kes kujundab muusika emotsionaalsust ja ilu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

29.12

Sõja 1405. päev: Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused Uuendatud

29.12

RIA peab Hiina tootjate droone reaalseks riskiks

10:57

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

10:34

Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

29.12

Kaupo Rosin: Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki

29.12

Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"

08:01

Iraani kaupmehed hakkasid protestima

29.12

Telekomid: võltsnumbrite piiramine on Eestis kasutusel, aga see pole võluvits

29.12

Galerii: Valastel saab vaadata jäist looduse kätetööd

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

ilmateade

loe: sport

13:53

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

13:18

Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

12:49

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

12:10

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

loe: kultuur

13:45

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

13:04

"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud

12:32

Neeme Järvi: dirigent on looja, kes kujundab muusika emotsionaalsust ja ilu

09:38

Arvustus. Killud pärast kosmost

loe: eeter

13:45

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

11:42

Margus Punab: vananemist saab päris palju edasi lükata

09:07

Tähe-Lee Liiv: minu muusikuteed on kujundanud ka karmid õpetajad

29.12

Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

12:20

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

09:45

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

09:40

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

09:30

Ajuti sajab lund ja tuiskab

09:25

Raadiouudised (30.12.2025 09:00:00)

29.12

Tolliamet: piiriületuse kiirendamiseks tuleks keelatud kaupa Venemaale mitte viia

29.12

Päevakaja (29.12.2025 18:00:00)

29.12

Kosovo peaministripartei jäi ainuvõimust ilma

29.12

Riigikogu otsustab kütusereformi saatuse järgmisel aastal

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo