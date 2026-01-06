Detsember toidupoes: liha ja piim kallinesid veelgi

Möödunud aasta viimasel kuul maksis nii sea-, veise- kui ka broileriliha märksa enam kui 2024. aasta detsembris ning kallinesid ka piimatooted ja köögiviljad.

Detsembris maksid kõik lihatooted rohkem kui aasta varem, näitavad konjunktuuriinstituudi värsked andmed.

Kõige enam kallines kondita veiseliha: aasta eest detsembris maksis selle kilogramm 17,68 eurot, lõppenud aasta detsembris aga 22,11 eurot ehk veerandi võrra rohkem.

Peaaegu sama palju kallines kohaliku broileri kilohind. Aasta eest maksis see 4,15 eurot, nüüd aga 5,16 eurot. Importbroiler kallines neljalt eurolt 4,74 euroni kilogrammi eest ehk 19 protsenti.

Võrreldes teiste lihasortidega jäi sealiha hinnatõus tagasihoidlikumaks: nii seakarbonaad kui ka kondita sealiha kallinesid üheksa protsendi võrra ja need maksid detsembris vastavalt 9,22 eurot ja 8,76 eurot, sea ribiliha hind tõusis aga 9,10 euroni ehk viis protsenti.

Ligi üheksa protsenti kallines ka kodune hakkliha, mille eest tuli maksta 8,99 eurot, 2024. aasta detsembris oli keskmine kilohind 8,28 eurot.

Keeduvorst maksis viis protsenti aastatagusest enam, selle kilo eest küsisid poed keskmiselt 6,55 eurot.

Kui võrrelda lihatoodete hindu möödunud aasta novembris ja detsembris, siis kuu jooksul muutusi praktiliselt ei olnud ja kõik hinnaliikumised olid alla ühe protsendi ulatuses.

Kala hind kauplustes valdavalt kallines. Jahutatud forell sai aastaga 13 protsenti hinnalisa ja maksis 10,24 eurot kilogrammist, forellifilee kallines üheksa protsendi võrra 17,06 euroni.

Lõhe hind tõusis 15 prrotsenti 11,18 euroni, lõhefilee aga odavnes aastaga kahe protsendi võrra 17,94 euroni.

Turgudel kallines jahutatud lõhefilee kuue protsendi võrra 23,40 euroni, kuid forelli hind langes. Jahutatud forelli eest küsiti turul keskmiselt 10,88 eurot, mida oli üheksa protsenti vähem kui ülemöödunud aasta detsembris, ning forellifilee hind oli 22,90 eurot ehk see oli 12 protsenti aastatagusest soodsam.

Piimatoodete hulgas polnud ühtki toodet, mis oleks aastaga odavamaks läinud. Kõige enam kallines kilepakendis 20-protsendilise rasvasisaldusega hapukoor. See maksis 2024. aasta viimasel kuul 3,38 eurot, mullu aga 4,21 eurot ehk veerandi võrra rohkem.

14 protsenti kallim oli ka kohvikoor, mille eest küsiti 2,93 eurot liitrist. Piima hind sai 11 protsenti hinnalisa ning ühtviisi kallinesid nii kilepakis kui ka tetrapakis piim.

Keefiri hind kasvas viie protsendi võrra 1,16 euroni liitrilt ja väikepakendis või hinnatõus oli samuti viis protsenti, kilo eest tuli lõppenud aasta detsembris maksta 14,77 eurot.

Ka piimatoodete puhul paistab silma, et võrreldes novembriga nende hind detsembris kuigivõrd ei muutunud või isegi langes mõne sendi võrra.

Kohalike kanamunade hind muutus aastaga vaid paari sendi võrra. L ja M suuruses munade keskmine oli aasta eest 2,76 ja detsembris 2,74 eurot kümne munaga karbi eest.

Importmunad läksid aastaga kallimaks, nii et kümne munaga karp, mis mullu maksis 2,37 eurot, oli detsembris müügil juba 2,56 euroga ehk kaheksa protsendi võrra kallimana.

Teraviljatoodete hind langes õige pisut, erandiks sai, mis kallines kuue protsendi võrra: 2024. aasta detsembris maksis see 2,84 eurot, mullu samal kuul aga kolm eurot.

Leib odavnes samal perioodil kolme protsendi võrra 2,99 eurolt 2,91 euroni.

Ka kaerahelbed läksid kaks protsenti odavamaks, mis tähendab kilohinna langust 2,29 eurolt 2,25 euroni ning nisujahu hinnalangus jäi alla ühe protsendi, selle kilo eest küsiti poodides keskmiselt 1,17 eurot.

Mõnel perioodil järsult kõikunud suhkru hind on nüüd püsinud samal tasemel. 2024. aasta lõpus maksis suhkrukilo 1,06 eurot ning mullu detsembris, aga ka novembris 1,02 eurot.

Kõige muutlikum oli köögiviljade ja kartuli hind. Importkurgi hinnatõus oli 22 protsenti, keskmiselt küsiti pika importkurgi eest 3,58 eurot ja lühikese kurgi eest 5,04 eurot kilo kohta, samas kui üle-eelmise aasta lõpus sai need kätte vastavalt 2,90 ja 4,17 euro eest. Kohaliku pika kurgi kilohind langes samas kuue sendi võrra 4,50 euroni.

Importtomat maksis 2024. aasta detsembris 3,66 eurot, mullu detsembris aga 4,09 eurot kilo eest, mis teeb hinnatõusuprotsendiks 12. Kohaliku tomati kilohind kerkis samuti 6,22 eurolt 7,11 euroni.

Sibulakilo maksis 94 senti, mida oli 19 protsenti ehk 15 senti rohkem kui aasta eest.

Kallinesid ka kartul, mis sai 12 protsenti hinnalisa ja maksis keskmiselt 1,06 eurot kilost, ning porgand, mille hind kasvas kaheksa protsendi võrra 1,42 euroni.

Kapsa hind aga langes, ehkki vaid kolme sendi võrra, nii et kilohinnaks tuli detsembris 46 senti.

Kõige märkimisväärsem hinnatõus tabas selles kaubakategoorias kohalikku õuna, mis on alates eelmisest sügisest nigela saagi tõttu kõrgustesse tüürinud. Nii maksis Eesti õuna kilo detsembriski 4,15 eurot ehk 67 protsenti rohkem kui eelnenud aasta viimasel kuul, kuid ka importõun, mille kilo maksis 2,37 eurot, oli seitse protsenti kallinenud.