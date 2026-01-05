Kurm: parlament peaks prokuratuuri tegevusele andma õigusliku hinnangu

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm ütles esmaspäeval, et justiitsministeerium ja riigikogu peaksid analüüsima politseijuhtide kaasust ning andma õigusliku hinnangu, kas prokuratuuri poolt süüdistuse esitamine oli seaduslik.

Kurm ütles kolme kohtuastme poolt õigeks mõistetud politseijuhtide juhtumit kommenteerides, et prokuratuuril ei ole praegu mingit vastutust ning keegi ei küsi nende käest, miks süüdistusega kohtusse mindi; samuti ei anna keegi hinnanguid, kas see oli õige või mitte.

Kurm märkis, et kuivõrd prokuratuur on täitevvõimu asutus, siis allutakse parlamentaarsele kontrollile ning riigikogu saab teha prokuratuuri üle järelevalvet.

"Ma väga ootan, et Eesti poliitikud eesotsas justiitsministeeriumiga, aga ka parlamendi õiguskomisjoniga istuksid maha ja võtaksid selle juhtumi kohta oma seisukoha; annaksid hinnangu, kas uurimise alustamine oli põhjendatud ja õiguspärane; kas süüdistuse esitamine oli põhjendatud ja õiguspärane. /.../ Ma tõepoolest ootan, et parlament võtab selle küsimuse päevakorda," lausus Kurm.

Kurmi hinnangul oli politseijuhtide puhul süüdistuse esitamine lausa ebaseaduslik.

"On olnud küsimusi, kas süüdistuse esitamine oli põhjendatud – minu isiklik seisukoht on, et see ei olnud lihtsalt põhjendamatu, vaid selle süüdistuse esitamine oli ebaseaduslik. Süüdistuse esitamine on kriminaalmenetluse toiming nagu iga teine ja see on seaduses reguleeritud, millal prokuratuur võib süüdistust esitada või millal mitte esitada," lausus ta.

Kurm märkis, et seaduse järgi peab prokurör olema veendunud, et faktid, mida ta süüdistusakti kirjutab, on tõesed ja et need näitavad kuritegu. Teiseks peab see veendumus põhinema tõenditel.

"Seega võib prokurör süüdistusega kohtusse minna vaid juhul, kuid tal on kohtuotsuse suhtes positiivne prognoos ehk ta peab süüdimõistmist tõenäolisemaks õigeksmõistmisest. Ehk süüdistusega võib kohtusse minna vaid siis, kui on ülekaalukas tõenäosus, et tuleb süüdimõistev otsus," lausus ta.

Kohus ei ole see koht, kus teha inimkatseid, kuhu minna lihtsalt katsetama, lisas Kurm.

"Süüdlase karistamine on ainus legitiimne eesmärk selleks, et minna süüdistusega kohtusse. Kui prokurör läheb süüdistusega kohtusse selleks, et luua õigusselgust või katsetada mõnd innovatiivset normitõlgendust, siis see ei ole lubatud. Ühtegi inimest ei tohi kasutada vahendina mingisuguse muu eesmärgi saavutamiseks. Selleks et luua õigusselgust, selleks on olemas õigusteadlaste päevad, ajakiri Juriidika ja nii edasi. Ühtegi inimest ei tohi kasutada katsejänesena selleks, et juristid saaksid mingis õigusnormis selgust. See on täiesti ebalegitiimne eesmärk ja kui prokurör on sellise eesmärgiga kohtusse läinud, siis on ta rikkunud seadust," rääkis Kurm.

Elmar Vaher ütles, et ta seedib veel riigikohtu otsust ja arutab advokaadiga, mida üldse edasi teha saab.

"Prokuratuuril on tekkinud olukord, kus neil on küll sõltumatus, aga puudub igasugune vastutus," lausus Vaher.

Justiitsminister Liisa Pakosta palus erinevates kohtuastmetes kriminaalasjas õigeks mõistetud politseijuhtide käest riigi nimel esmaspäeval vabandust.

Riigikohus jättis eelmisel nädalal muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.