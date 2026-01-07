Iraani meeleavaldused paisuvad aina suuremaks

Võimude-vastased meeleavaldused ei näita Iraanis vaibumise märke, pigem on rahutused levinud ning sotsiaalmeedias levivad väited, et mõnes maapiirkonnas läks politsei protestijate poole üle.

Võimud on rahutuste mahasurumiseks saatnud tänavatele julgeolekujõud ja hukkunute arv kasvab. Iraani aktivistide teatel sai rahutuste teisel nädalal surma vähemalt 35 inimest, sealhulgas viis alla 18-aastast last.

Rahutused puhkesid eelmisel nädalal, kui Teherani kaupmehed hakkasid protestima elukalliduse tõusu vastu. Protestid levisid seejärel teistesse linnadesse ning võimude-vastased meeleavaldused on jõudnud juba ka maapiirkondadesse.

Sotsiaalmeediasse on ilmunud videolõigud, mis näitavad Abdanani linnas meeleavaldajaid kõndimas mööda kohalikust politseijaoskonnast. Korrakaitsjad ise istuvad hoone katusel ning lehvitavad protestijatele, vahendas The Times.

Iraani režiim üritas varem protestijaid rahustada ning vallandas keskpanga juhi. Võimude-vastased rahutused on aga laienenud ning režiim võttis protestijate suhtes karmima tooni.

Julgeolekujõud kasutavad nüüd protestijate vastu pisargaasi, levivad ka väited lahingmoona kasutamisest. Iraani riigimeedia samas väitis teisipäeval, et Malekshahi piirkonnas sai mässajate kuuli tõttu surma politseinik.

1979. aasta islamirevolutsiooni käigus võimult kukutatud šahhi järeltulija avaldas teisipäeval protestijatele toetust ning kutsus kõiki iraanlasi üles meeleavaldustega ühinema.

Iraani režiimi juht ajatolla Ali Khamenei teatas samas, et meeleavaldajad tuleb paika panna ning islamiriigi kõrgeim kohtunik lubas, et meeleavaldajatel ei tasu enam oodata, et võimud võtavad nende suhtes leebema hoiaku.

Viimased meeleavaldused kõigutavad nüüd islamirežiimi stabiilsust. Riik seisab veel silmitsi veepuuduse, hinnatõusu ja elektrikriisiga. Ali Khameneile alluv Iraani president Masoud Pezeshkian ütles samas, et tema valitsus ei suuda neid kriise üksi ohjeldada.

"Valitsusel pole sellist võimu. Isegi kui seda saaks teha, avaldaks see raha trükkimise kaudu ühiskonna vaesematele kihtidele veelgi suuremat survet. Riigi ressursid on piiratud. Me kõik oleme viinud riigi sellesse punkti ja jagame vastutust," seletas Pezeshkian.

Islamirežiimi vaenlased jälgivad nüüd olukorda tähelepanelikult. USA president Donald Trump on juba lubanud, et tuleb meeleavaldajatele vajadusel appi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval, et on väga võimalik, et lähiajal võib Iraani rahvas võtta oma saatuse enda kätte.