ERR Washingtonis: seadusandjad on mures Trumpi kavatsuste pärast Gröönimaal

Foto: SCANPIX/EPA/WILL OLIVER
Valge Maja teatas teisipäeval, et president Donald Trump arutab endiselt Gröönimaa omandamise erinevaid võimalusi ning valikust pole maas ka sõjaline sekkumine. Välisminister Marco Rubio olevat aga kongressi liikmetele öelnud, et ähvardused on osa laiemast strateegiast - saar hoopis ära osta.

Valge Maja sõnum on selge: Gröönimaa omandamine on USA julgeoleku seisukohast hädavajalik ning selle eesmärgi saavutamisel ei välistata ka sõjalise jõu kasutamist. Seadusandjad Kapitooliumil on seevastu väljendanud kasvavat muret Trumpi kavatsuste pärast.

"Ma ei olnud seni Gröönimaa teema pärast väga mures, kuniks sel nädalal sai selgeks, et ta näib tõsiselt kaaluvat meie NATO liitlase vastu minekut. See lõhuks kogu NATO alliansi," lausus demokraadist senaator Mark Kelly.

"USA-l on kõigi olukordade jaoks alati ka sõjalised võimalused. See on pigem üldine seisukohavõtt. Gröönimaa puhul on aga väga selge, et tegutseme diplomaatiliste kanalite kaudu," sõnas esindajatekoja spiiker ja vabariiklane Mike Johnson.

Teisipäeval möödus viis aastat Kapitooliumi rahutustest. Toonased mässulised suundusid taas USA kongressi poole – seekord, et tänada president Trumpi nende hinnangul õigluse jalule seadmise ja armuandmise eest. Ajakirjanikega suheldes kiideti ka presidendi jõulist välispoliitikat.

"Ma tahan, et ta Gröönimaa võtaks. No tõesti, mida Taani sellega teeb? Milleks nad seda enda käes hoiavad, lihtsalt uhkuse pärast? See on meie jaoks strateegiliselt oluline. Gröönimaa asub meie poolkeral ning praeguses maailmas on see muutunud nii strateegiliselt kui ka majanduslikult väga tähtsaks," ütles Trumpi pooldaja Edward.

The Wall Street Journali andmetel ütles aga välisminister Marco Rubio kongressi liikmetele suletud uste taga, et ähvardused Gröönimaa suunal on osa laiemast strateegiast, et saar taanlastelt hoopis ära osta.

"Talle meeldib provotseerida. Ma ei usu, et ta päriselt midagi ette võtab, ta püüab läbi rääkida. Lugege tema raamatut "Tehingukunst". Ta alustab siit, aga lõpetab siin. Ta küsib 100 protsenti, aga lepib viiekümnega," lausus kohalik elanik Rocky.

Kongressi juures meelt avaldanud demokraadid rõhutasid, et USA usaldusväärsus liitlaste silmis on juba niigi löögi all ning Trumpi lähenemine võib tekitada pikaajalist kahju.

"Lõpetage tema ego toitmine. Me vajame, et talle öeldaks selgelt, et sa ei astu Gröönimaa pinnale. See on NATO artikkel viis - rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu ja kui see tähendab USA vastu astumist, siis tulge! Meil on teie abi vaja," lausus kohalik Janice.

Trump näitas huvi Gröönimaa vastu üles juba oma esimesel ametiajal. Tegemist on strateegiliselt olulise piirkonnaga, mis on rikas ka loodusvarade poolest. USA ähvardused Gröönimaa suunal süvendavad samal ajal lõhet president Trumpi ja Euroopa liidrite vahel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

