Gröönimaa juhtiv poliitik süüdistas Taanit neokolonialismis

Taani ja Gröönimaa esindajate vahel toimus teisipäeval kohtumine ning rahvusringhäälingu DR teatel puhkes kohtumisel suur tüli. Gröönlased tahtsid ise USA-ga kõnelusi pidada ning üks saare esindaja süüdistas Taanit neokolonialismis.

Teisipäeval toimus Teamsi keskkonnas koosolek, mille kutsus kokku Taani parlamendi väliskomisjoni esimees Christian Friis Bach. Seal kavatseti arutada USA suurenenud survet Gröönimaale, kuid kohtumine muutus kiiresti tuliseks.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid DR-le, et mõned gröönlased olid raevus, taanlased aga šokeeritud. Kaootiliseks kujunenud kohtumisel tõsteti häält, pilluti ka süüdistusi.

Eriti vihane oli Gröönimaa parlamendi välis- ja julgeolekukomisjoni juht Pipaluk Lynge, ta süüdistas Taanit neokolonialismis. Lynge polnud rahul, et Gröönimaa valitsust ei kutsutud samal õhtul toimuvale koosolekule, kus arutati Taani Kuningriigi suhteid USA-ga.

DR-i teatel proovisid Taani parlamendisaadikud siiski kinnitada, et Gröönimaa valitsus on Kopenhaageniga tihedas dialoogis. Väidetavalt nõudsid saare esindajad samas, et gröönlased saaksid otse rääkida USA-ga.

Selline nõudmine jahmatas aga Taani esindajaid, kuna see oleks põhiseaduse vastane. Taani põhiseadus näeb ette, et välispoliitika eest vastutab Taani valitsus.

"Me suudame vabalt ise teiste riikidega rääkida ilma Taani ministritel käest kinni hoidmata," ütles Lynge DR-ile.

DR kirjutab veel, et kohtumine pidi kestma tund aega, kuid venis pikemaks. Mõned taanlased lahkusid koosolekult enne selle lõppu.