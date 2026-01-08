X!

Gröönimaa juhtiv poliitik süüdistas Taanit neokolonialismis

Välismaa
Taanile kuuluva Gröönimaa pealinn Nuuk
Taanile kuuluva Gröönimaa pealinn Nuuk Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Taani ja Gröönimaa esindajate vahel toimus teisipäeval kohtumine ning rahvusringhäälingu DR teatel puhkes kohtumisel suur tüli. Gröönlased tahtsid ise USA-ga kõnelusi pidada ning üks saare esindaja süüdistas Taanit neokolonialismis.

Teisipäeval toimus Teamsi keskkonnas koosolek, mille kutsus kokku Taani parlamendi väliskomisjoni esimees Christian Friis Bach. Seal kavatseti arutada USA suurenenud survet Gröönimaale, kuid kohtumine muutus kiiresti tuliseks. 

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid DR-le, et mõned gröönlased olid raevus, taanlased aga šokeeritud. Kaootiliseks kujunenud kohtumisel tõsteti häält, pilluti ka süüdistusi. 

Eriti vihane oli Gröönimaa parlamendi välis- ja julgeolekukomisjoni juht Pipaluk Lynge, ta süüdistas Taanit neokolonialismis. Lynge polnud rahul, et Gröönimaa valitsust ei kutsutud samal õhtul toimuvale koosolekule, kus arutati Taani Kuningriigi suhteid USA-ga. 

DR-i teatel proovisid Taani parlamendisaadikud siiski kinnitada, et Gröönimaa valitsus on Kopenhaageniga tihedas dialoogis. Väidetavalt nõudsid saare esindajad samas, et gröönlased saaksid otse rääkida USA-ga. 

Selline nõudmine jahmatas aga Taani esindajaid, kuna see oleks põhiseaduse vastane. Taani põhiseadus näeb ette, et välispoliitika eest vastutab Taani valitsus. 

"Me suudame vabalt ise teiste riikidega rääkida ilma Taani ministritel käest kinni hoidmata," ütles Lynge DR-ile. 

DR kirjutab veel, et kohtumine pidi kestma tund aega, kuid venis pikemaks. Mõned taanlased lahkusid koosolekult enne selle lõppu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle/DR

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:29

"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

13:17

Headreadi raamatuaasta blogi: Brigitta Davidjantsi "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"

13:10

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

13:06

Valitsus kinnitas energiamajanduse arengukava aastani 2035

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

13:04

Gröönimaa juhtiv poliitik süüdistas Taanit neokolonialismis

13:02

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

12:59

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

ilmateade

loe: sport

13:10

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

12:59

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

12:27

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

12:10

VAATA OTSE | Laskesuusatamise MK-sari jätkub meeste sprindisõiduga Uuendatud

loe: kultuur

13:29

"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

13:17

Headreadi raamatuaasta blogi: Brigitta Davidjantsi "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"

10:02

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

09:30

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

loe: eeter

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

10:15

Eestlased keset Atlandi ookeani: kõige suurem raskus on lõõskav päike

Raadiouudised

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (08.01.2026 12:00:00)

09:55

Loomakaitsjad tahavad loomapidamise keeluga inimeste registrit

09:50

Külm ilm püsib

09:20

Raadiouudised (08.01.2026 09:00:00)

07.01

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

07.01

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

07.01

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

07.01

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo