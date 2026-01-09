9092 registreeritud sündi: mullu sündis 550 last vähem kui aasta varem
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 9092 sündi, mis on 551 võrra vähem kui 2024. aastal. Mullu suri 15 427 inimest.
2025. aastal sündis Eestis 4354 tüdrukut ja 4738 poissi, teatas siseministeerium.
Kaksikuid registreeriti 102 paari, neist 26 paari poisse, 40 paari tüdrukuid ja 36 segapaari. Sündisid ka kolmed kolmikud.
Tallinnas registreeriti 3167 sündi, Harjumaal 1458, Hiiumaal 50, Ida-Virumaal 505, Jõgevamaal 174, Järvamaal 180, Läänemaal 119, Lääne-Virumaal 371, Põlvamaal 134, Pärnumaal 530, Raplamaal 225, Saaremaal 211, Tartumaal 1301, Valgamaal 139, Viljandimaal 321 ja Võrumaal 190 lapse sündi. Eesti elukohata sünde registreeriti 17.
Eelmisel aastal olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Mia, Sofia, Emma, Eva, Olivia, Amelia, Maria, Marta, Nora ja Emilia. Poistele pandi enim nimeks Mark, Oliver, Lukas, Sebastian, Karl, Hugo, Leon, Robin, Johannes ja Lucas.
2025. aastal sõlmiti 5426 abielu, neist 293 abielu sõlmisid vaimulikud. Abielu lahutas 2984 paari. Uus nimi anti 1577 isikule. Neist eesnimi 296, perekonnanimi 1147 ning ees- ja perekonnanimi 134 inimesele.
Eelmisel aastal registreeriti 15 427 surma.
Möödunud aasta detsembris registreeriti 650 sündi, neist 343 poissi ja 307 tütarlast.
2024. aastal registreeriti Eestis 9643 sündi, 5775 abielu (neist 290 vaimulike poolt), 2793 abielulahutust, 15 596 surma ja uus nimi anti 2314 inimesele.
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle. Statistikaamet avaldab Eesti rahvaarvu andmed aasta alguse seisuga 14. jaanuaril.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi