Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri

Välismaa
{{1767962520000 | amCalendar}}
Naftatankeri Olina hõivamine
Naftatankeri Olina hõivamine Autor/allikas: Kuvatõmmis USA võimude avaldatud videost
Välismaa

Ameerika Ühendriigid hõivasid Kariibi merel Trinidadi lähistel naftatankeri Olina. Tanker kuulub Venemaa varilaevastikku ning mitmed riigid on sellele sanktsioonid kehtestanud.

Tegemist on viimaste nädalate jooksul juba viienda sarnase laeva kinnipidamisega, mis on osa Washingtoni tegevusest Venezuela naftaekspordi tõkestamisel.

Asjaga kursis oleva laevandusallika sõnul oli varem Venezuelast väljunud tanker hõivamise hetkeks piirkonda naasnud.

Avaliku laevandusandmebaasi Equasis andmetel sõitis laev ebaseaduslikult Ida-Timori lipu all.

"Laeva AIS-i asukohamääraja oli viimati aktiivne 52 päeva tagasi Venezuela majandusvööndis, Curaçaost kirdes," teatas Briti merendusriskide haldamise ettevõte Vanguard eraldi avalduses.

Tööstusallika sõnul lahkus Olina Venezuelast eelmisel nädalal täislastis osana laevarühmast vahetult pärast seda, kui USA võttis 3. jaanuaril kinni Venezuela presidendi Nicolás Maduro.

Allikas lisas, et USA kehtestatud naftaekspordi blokaadi tõttu oli laev teel tagasi Venezuelasse, pardal endiselt täislast.

USA kehtestas tankerile sanktsioonid eelmise aasta jaanuaris, kui laev kandis veel nime Minerva M. Washingtoni hinnangul kuulus alus nn varilaevastikku, mis tegutseb puuduliku järelevalve ja teadaoleva kindlustuseta.

Sanktsioone jälgiva Ukraina portaali War Sanctions andmetel on tanker tegelenud sanktsioonide all oleva Vene nafta ja naftatoodete ekspordiga Venemaa Läänemere, Musta mere ja Vaikse ookeani sadamatest, viies lasti peamiselt Hiina, Indiasse ja Türki.

Rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon Greenpeace liigitab tankeri varilaevastikku, mis transpordib Vene naftat üle maailma ja ohustab sellega keskkonda.

Tanker on vedanud naftat nii Primorski kui ka Ust-Luga sadamast.

Tankerile on kehtestanud sanktsioonid nii Ühendkuningriigi, USA, Kanada, Euroopa Liidu, Šveitsi, Austraalia ja Uus-Meremaa poolt.

Laev kuulub Hongkongi firmale Tantye Peur.

Noem: varilaevastiku tankerid ei pääse õigusemõistmise eest

USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem kinnitas sotsiaalmeedias tankeri hõivamist ja avaldas operatsioonist video.

Noem kirjutas, tegemist on järjekordse varilaevastiku tankeriga, mida kahtlustatakse sanktsioonide all oleva nafta veos ning et laev lahkus varasemalt Venezuelast, üritades USA vägesid vältida.

Ta märkis, et operatsioon toimus koostöös kaitse-, välis- ja justiitsministeeriumiga.

"Varilaevastiku alused ei pääse õigusemõistmise eest. Neil ei õnnestu peituda võltsitud lipu taha. Rannikuvalve arestib sanktsioneeritud naftatankerid, tagab USA ja rahvusvaheliste seaduste täitmise ning lõikab läbi ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas narkoterrorismi rahastuskanalid," kirjutas Noem.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, War Sanctions

