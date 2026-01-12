X!

Niigi kõrge elektrihind kasvab teisipäeval veelgi

Eesti
Pistikupesad.
Pistikupesad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Teisipäeval kerkib elektri keskmine hind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 235 euroni megavatt-tunni eest, hinnatipud ulatuvad pea 500 euroni.

Elektrihind tegi esmaspäeval järsu hüppe ja oli suurema osa päevast keskmiselt 300 eurot megavatt-tunnist. Kogu päeva keskmine börsihind oli 223 eurot. Viimati oli hind sellest kõrgem eelmise aasta 25. novembril.

Teisipäeval on hind veelgi kallim.

Kui öösel ja varajastel hommikutundidel püsib elektrihind ligi 100 euro ringis ühiku kohta, siis alates seitsmest hakkab hind hüppeliselt tõusma. Pärast kella 9.15 jääb hind pooleks tunniks püsima 483 eurole.

Hind on kõrge ka päevastel tundidel, jäädes vahemikku ca 250 kuni 300 eurot megavatt-tunni eest. Aeg-ajalt kerkib hind üle 450 euro.

Kuigi päeva viimastel tundidel hind mõnevõrra langeb, jääb see endiselt vahemikku ca 100 kuni 300 eurot.

Kui möödunud nädalal aitas krõbedast külmast hoolimata hinda kontrolli all hoida rohke tuuleenergia, siis tänaseks on tuul vaibunud. Pakkumist piiravad jätkuvalt ka rikked elektrijaamades. Neljapäeval langes tehnilise rikke tõttu võrgust välja Eesti suurim, Auvere elektrijaam. Samuti on rikke tõttu puudu võimsust Eesti elektrijaama 8. energiaplokist.

Toimetaja: Valner Väino, Mart Linnart

