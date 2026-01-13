Sõja 1420. päev: Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

Ukraina rahvuskaardi 2. korpuse sõdurid võtsid oma kontrolli alla Harkivi oblastis asuva Kupjanski linnavalitsuse hoone ja heiskasid sellele riigilipu. Aktsioon näitab Ukraina edu Kupjanski tagasivõtmisel. Ukraina süütas õhurünnakuga Vene droonitehase Taganrogis

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 13. jaanuaril kell 16.56:

- Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu;

- Ukraina süütas õhurünnakuga Vene droonitehase Taganrogis;

- Belgorodi kuberneri sõnul võib tekkida olukord, kus kohalikud elanikud peavad kodudest lahkuma;

- Venemaa rünnakus Harkivile hukkus vähemalt neli inimest;

- Zelenski andmetel valmistub Venemaa uueks jõuliseks õhurünnakuks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

Ukraina rahvuskaardi 2. korpuse sõdurid võtsid oma kontrolli alla Harkivi oblastis asuva Kupjanski linnavalitsuse hoone ja heiskasid sellele riigilipu. Aktsioon näitab Ukraina edu Kupjanski tagasivõtmisel.

"Otsingu- ja löögigrupp Harta ning taktikaline grupp Kupjanski lõpetavad linna puhastamist, mis vabastati Rahvuskaardi 2. korpuse juhtimisel edukalt läbi viidud operatsiooni käigus," seisab avalduses.

Selles lisati, et Harta brigaadi 4. pataljoni luure- ja löögigrupi võitlejad heiskasid Ukraina lipu Kupjanski kesklinnas asuva linnavalitsuse hoone katusele.

Operatsiooni kohta avaldati ka video, milles on näha kaadreid administratiivhoone ründamisest.

"Kupjanski operatsioon tõestab, et planeerimise, ülemate ja staabi hea väljaõppe ning üksuste kvaliteetse ettevalmistuse abil – kõige selle abil, mida me nimetame Harta meetodiks – on võimalik vaenlane edukalt peatada ja hävitada," märkis Harta korpuse ülem Igor Obolenski.

Detsembri lõpus teatas president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina väed tõrjuvad okupante Kupjanskist välja ja et seal paikneb umbes 100 venelast. Samal ajal teatas Ukraina ühendvägede grupp, et okupandid on Kupjanskis endiselt piiramisrõngas.

Jaanuaris demonstreerisid Ukraina erioperatsioonide vägede võitlejad Kupjanskis peitunud okupandi tabamist, kes juhtis rünnakuid Ukraina kaitsjatele.

Varem oli ühendvägede grupi kommunikatsioonijuht Viktor Trehubov, rääkinud et Vene väed suurendavad survet Kupianski suunal, kuid kõik nende katsed linna otse sisse murda on ebaõnnestunud. Tema sõnul kontrollivad Ukraina üksused olukorda täielikult ja takistavad tõhusalt vaenlase infiltratsioonikatseid.

Samal ajal oli Vene armee oluliselt intensiivistanud õhurünnakuid Kupianski ja Lõmani suunal, püüdes Ukraina üksusi Oskili jõe vasakult kaldalt eemale tõrjuda. Trehubov märkis, et vaenlane üritab selles rindeosas lahingute käiku ümber pöörata.

Ta meenutas ka, et ühendvägede grupp oli varem ümber lükanud Venemaa propaganda valeväited Kupianski vallutamise kohta. Tema sõnul võib linna täielik puhastamine sinna jäänud vaenlase üksustest võtta veel mitu nädalat.

Ukraina projekti Deepstate andmetel oli 11. jaanuari seisuga osa Kupjanskist hallis tsoonis ning linnas oli kolm vaenlase koondumispaika.

Varem oli Venemaa juhtkond korduvalt kuulutanud Kupjanski täielikult oma kontrolli all olevaks linnaks. Detsembris külastas aga president Zelenski Kupjanski lähipiirkonda, tehes linna sissepääsutee juures asuva sildi ees video. Riigipea märkis, et tema sealt peetud kõne mõjutas tema partnereid USA-s ja Euroopas.

Belgorodi kuberneri sõnul võib tekkida olukord, kus kohalikud elanikud peavad kodudest lahkuma

Ukraina jätkab Belgorodi oblasti elektritaristu ründamist ning kuberner Vjašeslav Gladkov andis teisipäeval märku, et elanikud peavad olema valmis piirkonnast lahkuma. Ta ütles, et ametnikud kaaluvad elanike saatmist teistesse piirkondadesse, mis suudaksid majutada suurt hulka inimesi. Samuti kutsus Gladkov peresid üles saatma lapsed sugulaste juurde, kus on toasoe ja elekter, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene droonitehase Taganrogis

Ukraina väed süütasid ööl vastu teisipäeva korraldatud õhurünnakuga Venemaa Rostovi oblastis Taganrogi linnas asuva droonide tootmisüksuse, teatas Ukraina peastaap.

Ukraina raketid tabasid Taganrogis asuvat Atlant Aero tehast. Selles projekteeritakse, katsetatakse ja toodetakse komponente Molnija tüüpi ründe - ja luuredroonidele, samuti droonidele Orion.

"Sihtmärk sai tabamuse – tootmishoonete lähedal registreeriti plahvatusi ja tulekahju," teatas Ukraina vägede peastaap.

‼️---Locals of Taganrog are reporting that strikes have occurred on the company Atlant Aero in Taganrog, Rostov region of Russia. The strikes have allegedly struck the area of the drone manufacturing sector.



Below I have the location map of the main facility at the airstrip… pic.twitter.com/bnLHOEv3zu — Vanguard-Veritas (@RussCan91) January 13, 2026

Taganrog asub lähimast Ukraina kontrolli all olevast territooriumist umbes 160 kilomeetri kaugusel.

Samuti teatas Ukraina peastaap, et Zaporižžja oblasti ajutiselt okupeeritud aladel said tabamuse mitu Vene sihtmärki, sealhulgas õhutõrjeraketisüsteemi Tor Tšerešnevos, Tunguska õhutõrjesüsteemi Podsporias, P-18-2 Prima radar Lozovatkas ja vaenlase sõjaväelaste koondumisala Ljubimovka lähedal. Donetski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil tabati laskemoonaladu ja vaenlase personali koondumist Makiivka lähedal, samuti õhutõrjeraketisüsteemi Tor Solnetšnojes.

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa rünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Harkivi linnale hukkus neli ja sai viga veel mitu inimest, teatas oblasti kuberner teisipäeval.

"Vaenlase rünnakus Harkivi äärelinnale hukkunute arv on tõusnud neljani," postitas Oleh Sõnehubov sotsiaalmeediasse. Ta lisas, et öises rünnakus sai viga kuus inimest.

Oblasti prokuratuuri postitatud videol oli näha valgetes kiivrites päästetöötajaid, kes ronisid postifirma Nova Pošta hoone veel suitsevates rusudes.

Ukraina suuruselt teise linna Harkivi linnapea Ihor Terehhov ütles, et Vene kaugmaadroon tabas laste meditsiiniasutust ja põhjustas seal tulekahju. Ohvritest ei teatatud.

Öised rünnakud tabasid ka teisi oblasteid, sealhulgas riigi lõunaosas asuvat Odessa linna.

Oblasti sõjakuberneri Serhi Lõssaki sõnul said kahjustada elumajad, haigla ja lasteaed ning kahes rünnakulaines sai viga vähemalt viis inimest.

Viimastel kuudel on Moskva pommitanud Ukrainat igapäevaste drooni- ja raketirünnakutega, sihtides energiataristut ja põhjustades pakaselisel talvel elektri- ja veekatkestusi.

See, et Venemaa kasutas eelmisel nädalal Ukraina vastu tuumavõimekusega ballistilist raketti Orešnik, pälvis hukkamõistu Kiievi liitlastelt, sealhulgas Washingtonilt.

Ameerika Ühendriigid mõistsid esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil hukka Orešniku kasutamise Ukrainas.

"Venemaa-poolne keskmaaraketi kasutamine eelmisel nädalal – mis küll ei kandnud tuumalõhkepead – kujutab endast järjekordset ohtlikku ja seletamatut sõja-eskalatsiooni. Seda ajal, mil Ühendriigid töötavad kiireloomuliselt koos Kiievi, teiste partnerite ja Moskvaga, et lõpetada sõda läbirääkimiste teel," tõdes USA ase-suursaadik ÜRO juures Tammy Bruce.

Moskva teatas esmaspäeval, et rakett tabas Lvivi oblastis lennukiremonditehast ja see tulistati välja vastusena Ukraina katsele rünnata üht Kremli peremehe Vladimir Putini residentsi. See väide ei ole leidnud tõestust ning sellist rünnakut Kiiev ka eitas.

Zelenski andmetel valmistub Venemaa uueks jõuliseks õhurünnakuks

Venemaa valmistub lähipäevil järjekordseks laiaulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu, teatas esmaspäeval oma õhtuses pöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Palun pöörake kindlasti tähelepanu õhuhäiretele. On luureandmeid, mis viitavad sellele, et venelased valmistavad ette uut massilist õhulööki. Droonid meie õhutõrje kurnamiseks ja raketid. Nad tahavad külma ära kasutada. See löök võib toimuda lähipäevil," rääkis Zelenski.

Kiievi energiataristu langes ööl vastu 9. jaanuari massiivse õhurünnaku alla, mis jättis suure osa linnast ilma elektri ja kütteta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 220 950 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 11 544 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 899 (+7);

- suurtükisüsteemid 36 024 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1600 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1270 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 105 354 (+933);

- tiibraketid 4155 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 73 887 (+145);

- eritehnika 4042 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.