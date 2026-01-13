Michal: kultuur ja sport ei peaks eksimuse pärast rahast ilma jääma

Kultuur ja sport ei peaks hasartmänguseadusesse sattunud eksituse tõttu kannatama ega rahast ilma jääma, ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" Kristen Michal.

Esmaspäeval selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõusse sattunud hooletusviga kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise, mis võib tähendada näiteks kultuurkapitalile pooleteistkuist eelarveauku.

Michal ütles, et raha, mis eksituse tõttu võib kultuuril ja spordil saamata, tuleb mujalt leida.

"Minu hoiak on see, et kultuuril ja spordil sellepärast raha ei peaks saamata jääma. Kui vaja, vaatame muid prioriteete ja tegevus ringi. Kui vaja, teeme midagi napimalt, aga sellepärast kultuur ja sport ei pea kannatama," lausus ta.

Michali sõnul oli tegu inimliku näpuveaga ning nüüd tuleb vaadata, kuidas viga kiiremas korras parandada.

"Ma loodan, et see kordategemine jaanuari ja veebruari käigus toimub ära, nii kuu-pooleteistkümnega peaks korda saama, aga see sõltub paljuski parlamendimenetluse tempost," lausus peaminister.

Michali sõnul tuleb riigikogus kaaluda, kumb viis viga parandada on kiirem: kas anda menetlusse uus eelnõu või siduda muudatus mõne olemasoleva eelnõuga.

"Aga see tähendab seda, et see eelnõu tuleb ka katkestada normitehniliselt, et kõik jõuavad oma parandused anda. Nii et ajatempo on umbes sama. Ma arvan, et siin ligikaudselt üks kuu võiks olla see, mille jooksul see (eksimus) ära parandatakse, aga võib-olla saab ka kiiremini, sõltub parlamendi enda tempost," ütles peaminister.

Michal märkis ka, et opositsiooni lauskriitika eksimuse aadressil on selles mõttes asjakohatu, et eelnõu oli pikalt ja põhjalikult arutlusel ka riigikogus ning ometi keegi seda eksimust ei märganud.

"Ametnikud täna vabandasid ja ma arvan, et selle vabandusega me peame ka leppima, et inimestel juhtub, teeme (eelnõu) korda, parlament saab selle korda teha," ütles Michal.

"Hea selle probleemi juures on see, et seda märgati kohe aasta alguses ja turuosalised ise andsid sellest teada, aga mina oleks eeldanud, et ehk me suudame tänapäeval ilma selliste vigadeta seadusi teha, aga ilmselt ei suuda," lisas ta.