Gröönimaa peaminister: valime Taani, mitte USA

Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen
Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tom Little
Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen teatas teisipäeval, et saar eelistab jääda Taani koosseisu, mitte liituda USA-ga. Taani välisminister teatas teisipäeval, et kohtub kolmapäeval koos oma Gröönimaa ametivennaga Valges Majas USA asepresidendi JD Vance'i ja välisministri Marco Rubioga.

Avaldus tehti vastuseks USA presidendi Donald Trumpi ähvardustele Taani autonoomne piirkond üle võtta.

"Oleme silmitsi geopoliitilise kriisiga ja kui peame siin ja praegu valima Ühendriikide ja Taani vahel, valime Taani," lausus Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen Kopenhaagenis pressikonverentsil, kus osales ka Taani peaminister Mette Frederiksen.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen teatas varem teisipäeval, et kohtub kolmapäeval koos oma Gröönimaa ametivennaga Valges Majas USA asepresidendi JD Vance'i ja välisministri Marco Rubioga.

"Taotlesime kohtumist, et viia kogu arutelu nõupidamisruumi, kus on võimalik teineteisele silma vaadata ja need küsimused läbi rääkida," ütles Rasmussen.

