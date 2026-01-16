X!

USA poolt hõivatud kuues naftatanker sõitis Vene lipu all

Välismaa
Tankeri Veronica hõivamine
Tankeri Veronica hõivamine Autor/allikas: Kuvatõmmis USA rannikukaitse avaldatud videost
Välismaa

USA väed hõivasid neljapäeval Venezuela lähedal viimaste nädalate jooksul juba kuuenda varilaevastikku kuuluva naftatankeri. Tanker sõitis Venemaa lipu all, vahendas Wall Street Journal.

USA lõunaringkonna väejuhatus kinnitas naftatankeri hõivamist ja avaldas operatsioonist video.

Varahommikuse haarangu käigus startisid merejalaväelased ja mereväelased Kariibi merel asuvalt lennukikandjalt USS Gerald R. Ford ning pidasid kinni laeva nimega Veronica.

Veronica on järjekordne tanker, mis eiras president Donald Trumpi kehtestatud karantiini Kariibi meres, teatas väejuhatus sotsiaalmeedias.

See samm võib suurendada pingeid Venemaaga, kes on viimastel nädalatel asunud varilaevastiku tankereid kaitsma, märkis väljaanne.

Laevandusandmebaasi Equasis andmetel on Veronica muutnud oma nime Galileoks ja selle uus registreeritud omanik on Vene firma Burevestmarin. Nagu paljud teised varilaevastiku tankerid viimasel ajal, vahetas ka see alus lippu ja sõidab nüüd Vene trikoloori all. Lipuvahetuse eesmärk on vältida USA sõjaväe sekkumist ja hiilida mööda Venezuela naftaveo blokaadist.

Varem kuulus tanker ettevõttele MG-FLOT LLC, millele USA rahandusministeerium on kehtestanud sanktsioonid relvade transportimise eest Iraanist Venemaale. Rahandusministeeriumi andmetel süüdistatakse firma nõukogu esimeest Džamaldin Emirmagomedovitš Pašajevit sõjalise kauba, sealhulgas ühe Venemaa peamise droonitehase varustuse vedamises üle maailma.

Trumpi administratsioon võitleb varilaevastiku vastu

USA püüab koostöös Venezuela vahevalitsusega kontrollida riigi naftamüüki. Eelmise nädala lõpus hõivas USA Venezuela vetes viienda tankeri.

Operatsioonid on oluliselt mõjutanud Venezuela naftaeksporti. Laevandusanalüütika firma Kpleri andmetel langes toornafta lastimine jaanuaris tavapärasega võrreldes umbes poole võrra. Ettevõtte teatel laadivad Venezuela sadamates naftat vaid USA-sse suunduvad tankerid ja need, mis viivad kütust kohalikesse rafineerimistehastesse.

USA ametnikud teevad Venezuela valitsusega koostööd, et võtta vastu ja müüa maapealsetesse hoidlatesse ning ujuvhoidlatena toimivatesse tankeritesse kogunenud toornafta. Suur osa sellest on jäänud Hiina või muudele turgudele saatmata just varilaevastiku blokaadi tõttu.

"Venezuela puhul on varilaevastiku mudel praeguseks murtud, sest laadungeid pole," ütles Windwardi mereluure analüütik Michelle Wiese Bockmann.

"Arvestades, et USA kontrollib koostöös Venezuela riikliku naftafirmaga PdVSA riiki sisenevat ja sealt väljuvat kaupa, on täiesti võimalik, et varilaevastik sinna enam ei sõida," lisas ta.

Analüütikute hinnangul on Kariibi merel ja mujal maailmas kümneid Venezuela naftat vedavaid laevu, mida USA võiks proovida oma kontrolli alla võtta, kui Trump soovib haaranguid laiendada.

Kpleri hinnangul oli 13. jaanuari seisuga Venezuela vetes 17 tankeril umbes 15,5 miljonit barrelit toornaftat (arvestamata USA-sse suunduvaid laevu).

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal

