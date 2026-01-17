FT: Trump kaalub Gaza eeskujul Ukrainale rahunõukogu loomist

Briti ajaleht Financial Times teatab, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kaalub rahunõukogu loomist, mis võiks jälgida Ukraina sõja lõpetamiseks tulevase kokkuleppe rakendamist.

Rahunõukogu on osa Trumpi vahendatud Gaza sektori rahuplaanist. See Trumpi enda juhitav organ on mõeldud Palestiina tulevase valitsemise koordineerimiseks.

Nagu USA-ga läbirääkimistel osalev kõrge Ukraina ametnik väljaandele ütles, on Ukraina rahunõukogu loomine (mida juhiks ka USA president) oluline osa Venemaa sõja lõpetamisele suunatud ettepanekutest.

FT allika sõnul peaks nõukogusse kuuluma Ukraina, Euroopa, NATO ja Venemaa esindajad ning selle ülesanne on tagada tulevase rahuplaani rakendamine ja jälgida selle järgimist.

Pole veel märke, et Venemaa oleks valmis nõustuma – või isegi tõsiselt arutama – 20-punktilist rahuplaani, milles USA, Ukraina ja tema lääneliitlased kokku leppisid. Moskva nõuab Ukrainalt territoriaalseid järeleandmisi, mida Kiiev peab vastuvõetamatuks.

FT andmetel kaalub Trumpi administratsioon oma allikatele viidates ideed kasutada rahunõukogu skeemi teiste konfliktide, sealhulgas Ukrainas ja Venezuelas, lõpetamiseks.

Väljaande andmetel võidakse see plaan esitleda järgmisel nädalal toimuval Maailma Majandusfoorumil Davosis.

Väljaande teatel on lääne ja Araabia diplomaadid selle idee pärast siiski muret avaldanud. Üks USA ettepanekutega tuttav FT allikas ütles, et mõned usuvad, et Trumpi administratsioon näeb rahunõukogu ÜRO potentsiaalse laiendusena... mingisuguse paralleelse mitteametliku organina teiste konfliktide lahendamiseks, mitte ainult Gazas.