Sõja 1429. päev: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali

Witkoff saabus Ukraina-teemalisteks kõnelusteks Moskvasse

Venemaa riigimeedia teatas, et USA erisaadik Steve Witkoff saabus neljapäeva hilisõhtul Moskvasse, et pidada kõnelusi USA koostatud plaani üle Ukraina sõja lõpetamiseks.

Vene riigitelevisioon avaldas video, milles on näha Witkoffi lennuki maandumist Moskva Vnukovo lennujaamas.

Teises videos oli näha tema autokolonni sõitmas mööda lumist teed pealinna suunas.

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krais naftaterminali

Kuberner Venjamin Kondratjevi, sõltumatu meedia ja Ukraina kindralstaabi teatel tabas Ukraina droonidega kolmapäeva hilisõhtul Venemaal Krasnodari krais Volna küla lähedal asuvat naftaterminali, mis põhjustas tulekahju. Hukkus kolm ja viga sai kaheksa inimest.

"Terminalides on praegu tulekahju, põleb neli naftamahutit. Tagajärgede likvideerimiseks on kaasatud 97 inimest ja 29 tehnikaühikut, sealhulgas Venemaa eriolukordade ministeeriumi töötajad," väitis Kondratjev.

Volna asub Krimmi Kertši poolsaarest idas, Ukraina kontrolli all olevast Nikopolist umbes 325 kilomeetri kaugusel.

"Vene agressori ründevõime vähendamiseks andsid Ukraina kaitsejõud 22. jaanuari öösel löögi Tamanneftegazi naftaterminalile (Volna asula, Krasnodari krai, Venemaa), mis tegeleb Vene relvajõudude varustamisega," teatas Ukraina kindralstaap ning lisas, et fikseeriti tabamus, toimusid plahvatused ja puhkes tulekahju.

Kahju ulatust täpsustatakse.

Kondratjevi sõnul on Krasnodari krai rünnaku all juba teist ööd järjest.

Kolmapäeva varahommikul toimunud rünnakus Venemaal Adõgee Vabariigis sai viga 11 ja hukkus üks inimene. Samal ajal põhjustas eraldiseisev droonirünnak tulekahju Krasnodari krais asuvas naftatöötlemistehases.

Vene meedia ja kohalike võimude teatel tabasid droonid kolmapäeval Krasnodari krais asuvat Afipski naftatöötlemistehast, kus puhkes tulekahju.

Tegemist on Lõuna-Venemaa ühe suurima rafineerimistehasega. Objekti on droonidega rünnatud korduvalt varemgi, sealhulgas möödunud aasta septembris ja novembris, mil tabamused põhjustasid samuti tulekahjusid.

Ukraina käsitleb Moskva energiataristut sõjalise sihtmärgina, kuna see rahastab otseselt Venemaa sõda Ukraina vastu. Kiiev ründab regulaarselt sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil, et vähendada Kremli sõjalist võimekust.

Kiiev: Davosi jõudnud Zelenski kohtub peagi Trumpiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub neljapäeval Šveitsi kuurortlinnas Davosis, kus käib Maailma Majandusfoorum, Eesti aja järgi kell 14 USA riigipea Donald Trumpiga, teatas presidendikantselei.

Kantselei teatel saabus Zelenski juba Davosi.

Zelenskil on ühtlasi kavas esineda foorumile kõnega Eesti aja järgi kell 15.30.

Hiljem neljapäeval on Trumpi erisaadikul Steve Witkoffil ja väimehel Jared Kushneril kavas Moskvas kohtuda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 140 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 140 kokkupõrget, endiselt on kõige tulisem olukord Pokrovski suunal.

Pokrovski suunal toimus 33 relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Tulised lahingud käivad ka Huljaipole all, kus registreeriti viimase ööpäeva jooksul 32 kokkupõrget. Lõmani suunal toimus viimase ööpäeva jooksul kuus vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas ründas Vene armee kümme korda. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina sõjaväelane õppustel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Francisco Richart

Kelloggi hinnangul saavutab Ukraina talve üleelamisel eelise

Donald Trumpi endine erisaadik Keith Kellogg avaldas kolmapäeval veendumust, et sõjas eelise saavutamiseks peab Ukraina selle talve üle elama.

"Ma mõistan, et see on raske talv. Ma mõistan, mis Kiievis toimub, ma tean õhutemperatuure. Kuid ma usun siiralt, et kui Ukraina elab selle talve üle, siis on eelis nende ja mitte Venemaa poolel," ütles Kellogg.

Kellogg rõhutas, et Venemaa kannab märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul püüab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin praegu olukorrast võimalikult väärikalt välja tulla.

"Vladimir Putin otsib viisi, kuidas sellest olukorrast väärikalt väljuda, sest ta mõistab, et ta ei võida seda sõda," ütles Kellogg.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 230 810 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 596 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 23 943 (+5);

- suurtükisüsteemid 36 516 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1623 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1282 (+3);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 112 828 (+3);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 75 416 (+178);

- eritehnika 4049 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.