Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

Zelenski pidas Davosis ligi tunniajase kohtumise USA president Donald Trumpiga, pärast mida pidas kõne, kus kasutas Euroopa poole pöördudes varasemast tunduvalt kriitilisemat tooni.

Oma kõne alguses viitas Zelenski 1994. aasta kultusfilmile "Lõputu küünlapäev", kus Bill Murray kehastatud peategelane elab üha uuesti läbi üht ja sama päeva.

"Keegi ei taha nii elada, korrates üht ja sama nädalaid, kuid, aastaid. Kuid just nii me praegu elame," sõnas Ukraina president.

"Alles eelmisel aastal lõpetasin siinsamas Davosis oma kõne sõnadega, et Euroopa peab oskama end kaitsta," ütles ta. "Aasta on möödas ja midagi pole muutunud."

Zelenski puudutas oma kõnes Trumpi nõudmist, et USA peaks Gröönimaa üle võtma, kuid hoidus suuresti USA presidendi otsesest kritiseerimisest. Selle asemel heitis ta eurooplastele ette, et nood on jäänud sõltuma Trumpi tujudest.

"Kõik pöörasid tähelepanu Gröönimaale ja on selge, et enamik juhte pole kindlad, mida olukorraga peale hakata. Tundub, et kõik ootavad lihtsalt Ameerika maharahunemist sel teemal, lootes, et see vaibub. Aga mis siis, kui ei vaibu? Mis siis saab?" lausus ta.

Miks USA tegeleb varilaevastikuga, Euroopa aga mitte?

Ukraina president heitis Euroopale ette suutmatust Venemaa varilaevastikuga tegeleda.

"Miks suudab president Trump peatada varilaevastiku tankereid ja naftat konfiskeerida, kuid Euroopa mitte?" küsis Zelenski ning märkis, et Euroopa rannikuvetes transporditav nafta rahastab sõda Ukraina vastu.

"Kui Putinil pole raha, pole Euroopal sõda," lisas ta.

Euroopa kaitsmisest kõneldes nentis Zelenski, et mõned riigid on hakanud tegutsema ja investeerivad julgeolekusse rohkem.

"Euroopa peab õppima end kaitsma," lisas ta. "14 või 40 sõduri saatmine Gröönimaale – mida sellega saavutatakse? Millise sõnumi saadab see Putinile? Hiinale? Ja mis ehk kõige tähtsam – millise sõnumi saadab see Taanile?"

Zelenski pakkus, et Euroopa vajab oma relvajõude, selle asemel, et loota NATO-le, kuna alliansi tegelikku sekkumist pole tema sõnul nähtud.

"Kui Putin otsustab hõivata Leedu või rünnata Poolat, siis kes vastab? Praegu püsib NATO tänu usule, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad... aga mis siis, kui nad seda ei tee?"

Zelenski pakkus ka välja, et Ukraina võiks aidata Euroopat kaitsta ka juhul, kui Venemaa peaks ründama Gröönimaad. "Me teame, mida teha, kui Vene sõjalaevad Gröönimaale lähenevad – Ukraina saab siin aidata. Need võivad põhja minna Gröönimaa vetes täpselt samamoodi nagu Krimmi lähedal."

Ta kritiseeris ka Euroopat ja USA-d, kuna need pole suutnud takistada ettevõtetel raketikomponentide müümist Venemaale.

Zelenski tänas Euroopat Venemaa varade külmutamise eest, kuid nentis, et kui saabus aeg kasutada neid varasid Ukraina kaitseks, siis otsus tõkestati.

Ukraina presidendi sõnul takistavad lõputud sisevaidlused Euroopas avameelselt lahendustest rääkimist.

"Tõeliseks globaalseks jõuks saamise asemel jääb Euroopa ilusaks, ent killustunud väikeste ja keskmise suurusega riikide kaleidoskoobiks," lisas ta.

"Selle asemel, et haarata vabaduse kaitsmisel maailmas juhtohjad – eriti nüüd, mil USA tähelepanu on mujal –, näib Euroopa olevat eksinud, püüdes vaid USA presidenti ümber veenda," lausus Zelenski.

Võimalikust relvarahust rääkides ütles Zelenski, et tal ei ole endiselt õnnestunud saavutada USA-ga kokkulepet vajaliku garantii osas, kuid rõhutas, et rahu saavutamiseks on vaja Trumpi toetust.

Samas tänas ta riigijuhte julgeolekugarantiide väljatöötamise eest ning hiljem Briti peaminister Keir Starmerit ja Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni vägede saatmise osas antud lubaduste eest.

Zelenski ja Trump kiitsid omavahelist kohtumist

Pärast kõnet küsimustele vastates ütles Zelenski, et kohtumine Trumpiga oli väga oluline ja hea.

Zelenski sõnul vajab Ukraina rahu saavutamiseks USA toetust. Ta lisas, et Euroopal võib olla sama suur mõju, kuid see vajab aega.

"Ma arvan, et see on viimane miil, mis on väga raske," lisas ta.

President nentis, et peab vestlustes mis tahes riigijuhiga kaitsma oma riigi huve. "See ei ole lihtne, kuid täna oli see positiivne," sõnas ta.

Ka Trump sõnas neljapäeval, et kohtumine Zelenskiga oli "väga hea" ning tema sõnum Vene president Vladimir Putinile on, et sõda Ukrainas peab lõppema.

Ukraina, Venemaa ja USA peavad reedel kolmepoolse kohtumise

Zelenski sõnul sõidab USA delegatsioon neljapäeval Moskvasse. Ta märkis, et ameeriklased ootasid ära tema kohtumise Trumpiga ja asusid teele.

Ta lisas, et tema meeskond kohtub USA esindajatega ning reedel algab Araabia Ühendemiraatides kahepäevane kolmepoolne kohtumine.

Zelenski rõhutas, et Venemaa peab olema valmis kompromissideks.

"Kõik peavad selleks valmis olema, mitte ainult Ukraina," lausus ta. "See on parem kui igasuguse dialoogi puudumine."

"Annaks jumal, et sõda lõppeks – ma loodan seda," ütles ta.

Zelenski teatel on USA julgeolekugarantiisid sätestav dokument valmis, kuid sõjas Venemaa sissetungivägede vastu pole territoriaalküsimusi veel lahendatud.

Ajakirjanikega vesteldes märkis ta, et rahuprotsessis peavad kompromisse tegema nii Venemaa kui ka Ukraina, ning nimetas eelseisvat kõrgete ametnike kolmepoolset kohtumist positiivseks sammuks.

"Me räägime ühest, kõige keerulisemast küsimusest, mis on seni lahendamata, ja ma usun, et kolmepoolsed kohtumised toovad lauale erinevad variandid," ütles Zelenski.