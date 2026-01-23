ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

X!

ERK-i esimees Silver Kuusik ja Jaak Valge.
Parlamendiväline erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) soovib kindlasti osaleda järgmistel riigikogu valimistel. Praegu peab erakond ühinemiskonsultatsioone Vabaduspartei - Põllumeeste Koguga.

Eelmise aasta lõpus sisekaemusega alustanud erakond EestI Rahvuslased ja Konvservatiivid jõuab erakonna tulevikusuuna määramise küsitlusega lõpule järgmisel nädalal, rääkis erakonna esimees Silver Kuusik ERR-ile. "Küsisime liikmetelt siis mitmeid küsimusi, sealhulgas ka rahulolu ja inimeste enda plaane, et  kuidas nad näevad erakonna positsiooni poliitilisel maastikul."

Veebruaris on plaanis erakonna üldkoosolek ja uute juhtide valimine, lisas erakonna juhatuse liige Jaak Valge.

"Vajadusel teeme siis programmis muudatusi ja jagame uued vastutused ja mis seal salata, eks meie roll on praegu marginaalne ehki ideoloogiliselt võiks see olla tegelt päris oluline. Meil ei ole selleks lihtsalt finantsvahendeid. Finantsvahendeid pole sellepärast et me pole korralikult nähtavad ja pole suutnud ennast usutavaks teha ja korralikult usutavaks teha pole sellpärast , et pole finantsvahendeid," ütles Valge.

Praegu peab ERK konsultatsioone aga Vabaduspartei - Põllumeeste koguga, et leiavad ühte kappi panna, sõnas Kuusik.

"Need konsultatsioonid tõotavad ka edukad tulla. Ideaalstsenaarium võiks see olla, et veebruarikuus oleks põhimõtteline jah-sõna olemas juhtliikmetelt mõlemal pool ja siis lähevad nemad oma üldkoosolekule või üldkogu ette ja meie oma üldkoosoleku-üldkogu ette nõusolekut küsima," selgitas ta.

Nii Valge kui Kuusiku sõnul on tugevalt liialdatud jutud, et ERK soovib ühineda ka Keskerakonnaga.

Valge ütles, et praegu ei ole põhjust püstitada küsimust mõne suurerakonnaga liitumisest, mis ei tähenda, et seda kunagi tulevikus ei püstitataks. "Mina ei saa ju kõikide erakonna liikmete nimel rääkida, aga mul on endal keeruline mõelda, et see ühinemine saaks olla Keskerakonnaga," lisas ta.

Erakond osaleb kindlasti järgmisel aastal toimuvatel riigikogu valimistel, aga kas sama nime ja kui pika nimekirjaga, see peaks samuti selgemaks saama peale ühinemiskonsultatsioonide lõppu, ütles Kuusik. "See on jah küsimus, kas paneme 125 nime välja või läheb väiksem nimekiri," lisas ta.

Isiklikus paanis ütles Kuusik, et pole lõpliku otsust riigikogu valimistel osalemise kohta teinud.

Jaak Valge järgmisse riigikogu koosseisu ei pürgi.

"Ei suuda mõelda välja seda põhjust, miks ma peaksin oma meelt muutma," rääkis Valge. "Tööleping Tartu Ülikoolis on praegu peatatud, ma peatasin ta kuni novembrini 2026, et eks ma siis sellest ajast peaksin hakkama loenguid lugema ja ütleme, et kevadel peangi rääkima kolleegidega ülikoolist, et mida minult siis eeldatakse ja suvel pean hakkama selleks siis valmistuma."

