Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

Iraanis detsembri lõpust kestnud meeleavaldused on praeguseks vaibunud, kuid rahutuste mahasurumise ja järgnenud hukkamiste käigus on surma saanud tuhandeid inimesi. Endiselt on õhus USA sõjalise sekkumise märgid.

Allikate teatel saabub lähipäevil Lähis-Itta Ühendriikide lennukikandja USS Abraham Lincoln. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et piirkonda saadetakse ka täiendavaid õhutõrjesüsteeme, mis peaksid kaitsma USA baase Iraani kättemaksurünnakute eest.

Lisaks lennukikandjale on Lähis-Ida poole teel ka mitu sõjalaeva. Jordaaniasse on saabunud aga F-15 Eagle taktikalised hävitajad, mis suudavad täita ülesandeid mistahes ilmastikutingimustes. USS Abraham Lincoln pardal on samas F-35 varghävitajad, mis suudavad täita nii hävitus-, luurelennuki kui ka taktikalise pommitaja ülesandeid.

Trump on varem öelnud, et USA on valmis tegutsema, kui Iraani režiim peaks edasi protestijaid tapma. Vahepeal võttis Trump leebema tooni ning väitis, et režiim on lõpetanud meeleavaldajate tapmise. Kolmapäeval saatis ta aga taas Iraani juhtidele karmi hoiatuse.

"Meil on palju laevu selles suunas teel, igaks juhuks. Ma pigem ei tahaks, et midagi juhtuks, aga jälgime neid väga tähelepanelikult," ütles Trump. Veidi hiljem ütles Trump, et "meil on armaada teel selles suunas, võib-olla me ei pea seda kasutama."

USA pommitas juba suvel toimunud 12-päeva sõja ajal Iraani tuumaobjekte. Ka enne juunikuiseid rünnakuid koondas USA piirkonda suured väed.