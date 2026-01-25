X!

Prantsusmaa võttis arestitud varilaevastiku tankeri kapteni vahi alla

Prantsusmaa võimude poolt arestitud naftatanker Grinch
Prantsusmaa võimude poolt arestitud naftatanker Grinch Autor/allikas: SCANPIX/Thibaud MORITZ/AFP
Prantsusmaa võimud võtsid vahi alla neljapäeval arestitud naftatankeri Grinch indialasest kapteni, sest alus seilas ilma liputa, teatas prokuratuur.

58-aastane kapten juhtis tankerit Grinch, mille Prantsuse merevägi neljapäeval Vahemerel arestis ja mis on pühapäevase seisuga ankrus Lõuna-Prantsusmaa sadamas Marseille' lähedal.

Juhtumit uuriv Marseille prokuratuur teatas, et ülejäänud meeskonnaliikmeid – kes on samuti kõik indialased – hoitakse pardal.

Arvatakse, et Grinch on osa laevastikust, mis koosneb peamiselt vanadest tankeritest, mida kasutatakse Vene nafta transportimiseks, rikkudes sellega toornafta hinnalage, mille lääneriigid ja G7 kehtestasid Moskva sissetungi tõttu Ukrainasse.

Varilaevastikku kuuluvad alused vahetavad sageli lippe ja sõidavad mõnikord kehtetute lippude all, püüdes vältida avastamist ja jälgimist.

Prantsuse merevägi eskortis Grinchi laupäeval Lõuna-Prantsusmaal asuvasse Fosi lahte.

Pühapäeval oli see ankrus umbes 500 meetri kaugusel Martigues'i linnast, märkas AFP fotograaf. Läheduses paiknesid Prantsuse mereväe laev ja kaks sandarmeeria patrullpaati.

Kohalik prefektuur teatas, et ankrupaiga ümber on kehtestatud mere- ja õhuliikluse keelutsoonid.

Euroopa Liidu sanktsioonide all on ligikaudu 598 alust, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa varilaevastikku.

Võimude sõnul esineb 249-meetrine Grinch selle nime all Ühendkuningriigi Vene varilaevastiku sanktsiooninimekirjas, kuid EL-i ja Ühendriikide koostatud nimekirjades on laeva nimi Carl.

Laeva kinnipidamise operatsioon oli viimastel kuudel teine omataoline.

Prantsusmaa pidas septembri lõpus kinni Venemaaga seotud laeva Boracay, mis väidetavalt sõitis Benini lipu all. Venemaa president Vladimir Putin mõistis selle sammu hukka kui piraatluse.

Boracay hiinlasest kapten astub veebruaris Prantsusmaal kohtu ette.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS-AFP

