Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

Rünnakust Kubanimaal teatasid Vene sotsiaalmeediakanalid juba öösel, esmaspäeva varahommikul kinnitas rünnakut ka Krasnodari krai operatiivstaap, mille teatel sai tabamuse naftatöötlemistehas ja veel üks rajatis ning mõlemas puhkes tulekahjud.

"Mehitamata õhusõidukite rusud kukkusid kahe rajatise territooriumile... Rajatistes puhkesid tulekahjud, mida kustutavad vastavate teenistuste spetsialistid," teatas staap. Vene võimud väidavad praktiliselt alati, et tulekahju põhjustavad alla tulistatud droonide rusud, mitte aga otsetabamused.

Samal ajal teatasid inimesed sotsiaalmeedias, et linnas põleb kohalik naftatöötlemistehas. Pole veel täpselt teada, millist teist rajatist rünnati.

Sotsiaalmeedias ilmus ka videosid, mis näitavad Slavjansk-na-Kubani ründamise ajal toimunud tulistamist, mis ilmselt annab tunnistust õhutõrje tegutsemisest.

Slavjansk-na-Kubani sattus droonirünnaku alla ka 17. detsembri öösel. Venelased teatasid linnas toimuvatest plahvatustest ja märkisid, et sihtmärgiks oli naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju.

Samuti raputasid linna plahvatused ka 10. jaanuari öösel. Kohalike arvates võis olla rünnaku sihtmärgiks olla ka siis naftatöötlemistehas.

Ukraina ründab Venemaa naftakäitisi, et vähendada Moskva võime teenida naftamüügist tulu, mida kasutada oma agressioonisõja rahastamiseks.

Zelenski sõnul olid Vilniuses võtmeteemadeks õhutõrje ja energeetika

Ukraina õhutõrje tugevdamine, energiasektori toetamine ja Euroopa Liiduga lõimumise edendamine olid peamised teemad, mida arutati nädalavahetusel Vilniuses toimunud Ukraina, Leedu ja Poola presidendi kolmepoolsetel kõnelustel, teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski.

"Täna rääkisime Ukraina energiasektorist ja sellest, kui raske on meie inimestel. Arutasime, kuidas saaksime ukrainlasi veelgi toetada. Rääkisime ka õhutõrjest ja sellest, kuidas saame Ukrainat tugevdada. Karol, Gitanas ja mina leppisime kokku, et meie meeskonnad jätkavad tööd SAFE ja PURL algatustega seotud küsimustega. Need on väga olulised programmid, mis meid tõesti aitavad," ütles Zelenski ühisel pressikonverentsil Leedu roogopea Gitanas Naused ja Poola presidendi Karol Nawrockiga.

Ukraina riigipea avaldas Leedule ja Poolale toetuse eest tänu.

"Praegu on see väga valus teema – inimesed elavad üle Venemaa drooni- ja raketirünnakute tagajärgi. Energiaseadmed ja muu abi, mis tuleb meie Euroopa sõpradelt, on oluline. Tänan teid selle eest," rõhutas Ukraina president.

Zelenski tõstis esile ka Ukraina kaitsevõimet tugevdavate rahvusvaheliste programmide PURL ja SAFE tähtsust.

"Algatus PURL näitab juba oma tõhusust. Tänu sellele algatusele saavad meie Euroopa partnerid, meie Euroopa sõbrad hankida õhutõrjerakette. See on meie jaoks äärmiselt oluline. Mis puudutab uut Euroopa programmi SAFE, siis minu arvates vajab see põhimõttelisi otsuseid: koostööle ja ühistootmisele Ukrainaga peab olema eraldatud kindel protsent. Nii saavutatakse tulemused – kiired tulemused," rääkis Zelenski.

Ukraina president ütles ka, et kõnelustel arutati Ukraina lõimumist Euroopa Liiduga. Riigipea rõhutas, et ühenduse liikmesus on Ukraina jaoks majanduslik julgeolekugarantii ning tänas Leedut ja Poolat Ukraina toetamise eest sellel teel.

Ukraina president Zelenski ja esileedi Olena Zelenska saabusid pühapäeval Vilniusesse, et osaleda poolakate ja leedulaste Vene tsaarivõimu vastase Jaanuariülestõusu 163. aastapäeva tähistamise üritustel.

Zelenski kohtus Vilniuses ühtlasi Leedu tervishoiuministri Marija Jakubauskienė ning Leedu vabatahtlike Jonas Ohmani ja Edmundas Jakilaitisega, kes aitavad Ukrainat ja ukrainlasi.

"Oleme uhked, et meil on nii tugevad sõbrad ja selline toetus. Olen tänulik, et olete meie inimesi sõja algusest peale aidanud. Tänan teid kõige eest, mida olete alates 2014. aastast teinud. Kuid kõige tähtsam on see, et alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest ei ole ukrainlased end üksi tundnud," kirjutas Zelenski oma sotsiaalmeediapostituses.