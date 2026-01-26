X!

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

Välismaa
Vene tuletõrjujad droonirünnakus süttinud gaasimahuteid kustutamas.
Vene tuletõrjujad droonirünnakus süttinud gaasimahuteid kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Dmitry Yagodkin
Välismaa

Venemaa Krasnodari krais asuvat Slavjansk-na-Kubani linna tabas ööl vastu esmaspäeva õhurünnak, mille tagajärjel süttis sealne naftatöötlemistehas.

Rünnakust Kubanimaal teatasid Vene sotsiaalmeediakanalid juba öösel, esmaspäeva varahommikul kinnitas rünnakut ka Krasnodari krai operatiivstaap, mille teatel sai tabamuse naftatöötlemistehas ja veel üks rajatis ning mõlemas puhkes tulekahjud.

"Mehitamata õhusõidukite rusud kukkusid kahe rajatise territooriumile... Rajatistes puhkesid tulekahjud, mida kustutavad vastavate teenistuste spetsialistid," teatas staap. Vene võimud väidavad praktiliselt alati, et tulekahju põhjustavad alla tulistatud droonide rusud, mitte aga otsetabamused.

Samal ajal teatasid inimesed sotsiaalmeedias, et linnas põleb kohalik naftatöötlemistehas. Pole veel täpselt teada, millist teist rajatist rünnati.

Sotsiaalmeedias ilmus ka videosid, mis näitavad Slavjansk-na-Kubani ründamise ajal toimunud tulistamist, mis ilmselt annab tunnistust õhutõrje tegutsemisest.

Slavjansk-na-Kubani sattus droonirünnaku alla ka 17. detsembri öösel. Venelased teatasid linnas toimuvatest plahvatustest ja märkisid, et sihtmärgiks oli naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju.

Samuti raputasid linna plahvatused ka 10. jaanuari öösel. Kohalike arvates võis olla rünnaku sihtmärgiks olla ka siis naftatöötlemistehas.

Ukraina ründab Venemaa naftakäitisi, et vähendada Moskva võime teenida naftamüügist tulu, mida kasutada oma agressioonisõja rahastamiseks.

Zelenski sõnul olid Vilniuses võtmeteemadeks õhutõrje ja energeetika

Ukraina õhutõrje tugevdamine, energiasektori toetamine ja Euroopa Liiduga lõimumise edendamine olid peamised teemad, mida arutati nädalavahetusel Vilniuses toimunud Ukraina, Leedu ja Poola presidendi kolmepoolsetel kõnelustel, teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski.

"Täna rääkisime Ukraina energiasektorist ja sellest, kui raske on meie inimestel. Arutasime, kuidas saaksime ukrainlasi veelgi toetada. Rääkisime ka õhutõrjest ja sellest, kuidas saame Ukrainat tugevdada. Karol, Gitanas ja mina leppisime kokku, et meie meeskonnad jätkavad tööd SAFE ja PURL algatustega seotud küsimustega. Need on väga olulised programmid, mis meid tõesti aitavad," ütles Zelenski ühisel pressikonverentsil Leedu roogopea Gitanas Naused ja Poola presidendi Karol Nawrockiga.

Ukraina riigipea avaldas Leedule ja Poolale toetuse eest tänu.

"Praegu on see väga valus teema – inimesed elavad üle Venemaa drooni- ja raketirünnakute tagajärgi. Energiaseadmed ja muu abi, mis tuleb meie Euroopa sõpradelt, on oluline. Tänan teid selle eest," rõhutas Ukraina president.

Zelenski tõstis esile ka Ukraina kaitsevõimet tugevdavate rahvusvaheliste programmide PURL ja SAFE tähtsust.

"Algatus PURL näitab juba oma tõhusust. Tänu sellele algatusele saavad meie Euroopa partnerid, meie Euroopa sõbrad hankida õhutõrjerakette. See on meie jaoks äärmiselt oluline. Mis puudutab uut Euroopa programmi SAFE, siis minu arvates vajab see põhimõttelisi otsuseid: koostööle ja ühistootmisele Ukrainaga peab olema eraldatud kindel protsent. Nii saavutatakse tulemused – kiired tulemused," rääkis Zelenski.

Ukraina president ütles ka, et kõnelustel arutati Ukraina lõimumist Euroopa Liiduga. Riigipea rõhutas, et ühenduse liikmesus on Ukraina jaoks majanduslik julgeolekugarantii ning tänas Leedut ja Poolat Ukraina toetamise eest sellel teel.

Ukraina president Zelenski ja esileedi Olena Zelenska saabusid pühapäeval Vilniusesse, et osaleda poolakate ja leedulaste Vene tsaarivõimu vastase Jaanuariülestõusu 163. aastapäeva tähistamise üritustel.

Zelenski kohtus Vilniuses ühtlasi Leedu tervishoiuministri Marija Jakubauskienė ning Leedu vabatahtlike Jonas Ohmani ja Edmundas Jakilaitisega, kes aitavad Ukrainat ja ukrainlasi.

"Oleme uhked, et meil on nii tugevad sõbrad ja selline toetus. Olen tänulik, et olete meie inimesi sõja algusest peale aidanud. Tänan teid kõige eest, mida olete alates 2014. aastast teinud. Kuid kõige tähtsam on see, et alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest ei ole ukrainlased end üksi tundnud," kirjutas Zelenski oma sotsiaalmeediapostituses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, BNS

Samal teemal

suur spordipidu

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:35

Otse kell 13.15: erikomisjon arutab e-hääletamise turvaohte

06:28

Otse kell 15: riigikogu opositsioon üritab minister Terrast umbusaldada

06:18

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi

05:52

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

25.01

Sõja 1432. päev: Klõtško sõnul on 15 protsenti Kiievi elumajadest kütteta Uuendatud

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

25.01

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

24.01

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks

ilmateade

loe: sport

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

loe: kultuur

25.01

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

25.01

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

loe: eeter

25.01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

25.01

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

25.01

Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

25.01

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Raadiouudised

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo