Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi

Drooniarmee saavutustest ülevaate andnud kaitseminister tõi välja, et 2025. aastal hävitati droonidega ligi 820 000 vaenlase sihtmärki, sealhulgas elimineeritud üle 240 000 okupandi, tabati 62 000 juhul kergtehnikat ning 29 000 korral rasketehnikat ning samuti hävitati 32 000 ründe- ja luuredrooni.

Drooniarmee on Ukraina riiklik algatus, mis käivitati 2022. aastal mehitamata õhusõidukite (UAV) ulatuslikuks kasutamiseks kaitseväes. Projekt hõlmab droonide hankimist, operaatorite koolitamist ja kodumaiste droonide tootmise arendamist.

Peamine eesmärk on parandada luuret, tulejuhtimist ja vaenlase hävitamist minimaalse riskiga oma sõjaväele. Algatust viiakse ellu riigi, vabatahtlike ja heategevusfondide osalusel, sealhulgas avaliku annetuste kogumise kaudu.

Drooniarmee üritusest ülevaate teinud väljaanne LIGA.net meenutas ka, et Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas 6. jaanuaril, et 2025. aasta detsembris suutsid Ukraina droonioperaatorid neutraliseerida umbes sama palju sissetungijaid, kui Venemaa ühe kuu jooksul mobiliseeris.

Samas märkis Sõrskõi, et 2026. aastal plaanivad venelased kahekordistada oma droonivägede arvu, viies selle vähemalt 160 000 meheni.