X!

Otse kell 10.15: riigikohus arutab kirikute ja koguduste seadust

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Riigikohus arutab teisipäeval avalikul istungil president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusevastaseks. Kell 10.15 algavat avalikku istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

President Karise hinnangul on mullu riigikogus heaks kiidetud kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusega vastuolus, kuna need piiravad ebaproportsionaalselt usu- ja ühinemisvabadust.

Karis tõi oma taotluses välja, et muudatustega keelatakse usuühingutel välismaisest isikust lähtuva ohu korral Eesti riigile mitte ainult halduslikud ja majanduslikud, vaid ka õpetuslikud sidemed selle isikuga. Nii lai ja ebaselge keeld pole tema hinnangul vajalik.

Riigikohus küsib põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tavapäraselt ka teiste osapoolte seisukohti. Selles kohtuasjas on kaasatud riigikogu, valitsus, õiguskantsler, justiits- ja digiminister, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ning Pühtitsa klooster, kelle arvamustega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:41

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead

07:18

Lastearstid: elude päästmiseks peab sünnitusmaja olema lastehaigla juures

06:56

Bill ja Hillary Clinton nõustusid andma Epsteini uurimises tunnistusi

06:55

Lõokesi ja öökulle on mitut tüüpi

06:37

Otse kell 10.15: riigikohus arutab kirikute ja koguduste seadust

06:23

Ukraina liigitas Iraani revolutsioonikaardi terroriorganisatsiooniks

05:53

Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku Kiievile

04:52

Prokuratuur ei toeta plaani anda relvaeksami läbiviimine erasektori kätte

04:50

Jaanuar toidupoes: veise- ja broileriliha kallinesid aastaga jõudsalt

04:49

Pakosta teeb Danske trahviraha eest korruptsiooniseaduse revisjoni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.02

Sõja 1440. päev: Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

02.02

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

02.02

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

02.02

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

02.02

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

02.02

Ajateenijate igakuine toetus suureneb kolmandiku võrra

02.02

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

02.02

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

ilmateade

loe: sport

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

02.02

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

02.02

ETV spordisaade, 2. veebruar

loe: kultuur

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

02.02

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

02.02

Keelesäuts. Mida pedakat?!

02.02

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

loe: eeter

02.02

Eesti Laulu ankeet. Ollie

02.02

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

02.02

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

02.02

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

02.02

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

02.02

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

02.02

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

02.02

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

02.02

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

02.02

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

02.02

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

02.02

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

02.02

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

02.02

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo