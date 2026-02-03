Otse kell 10.15: riigikohus arutab kirikute ja koguduste seadust
Riigikohus arutab teisipäeval avalikul istungil president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusevastaseks. Kell 10.15 algavat avalikku istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
President Karise hinnangul on mullu riigikogus heaks kiidetud kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusega vastuolus, kuna need piiravad ebaproportsionaalselt usu- ja ühinemisvabadust.
Karis tõi oma taotluses välja, et muudatustega keelatakse usuühingutel välismaisest isikust lähtuva ohu korral Eesti riigile mitte ainult halduslikud ja majanduslikud, vaid ka õpetuslikud sidemed selle isikuga. Nii lai ja ebaselge keeld pole tema hinnangul vajalik.
Riigikohus küsib põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tavapäraselt ka teiste osapoolte seisukohti. Selles kohtuasjas on kaasatud riigikogu, valitsus, õiguskantsler, justiits- ja digiminister, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ning Pühtitsa klooster, kelle arvamustega saab tutvuda siin.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi