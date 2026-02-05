Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 5. veebruaril kell 5.50:

- Venemaa jätkab Kiievi pommitamist;

- Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada.

Venemaa jätkab Kiievi pommitamist

Ukraina pealinna Kiievit tabas ööl vastu neljapäeva järjekordne Venemaa droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt üks inimene.

Sissetungi neljanda aastapäeva lähenedes on Moskva Ukrainat pommitanud pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakutega, võttes sihtmärgiks peamiselt riigi energiataristu. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko ütles, et riigi energiasektorile on tänavu tehtud 217 rünnakut.

Ka Ukraina energeetikaminister Denõss Šmõhal hoiatas elektrikatkestuste sagenemise eest ning ütles, et olukord on endiselt väga keeruline. Šmõhali sõnul jätkuvad taastamistööd kõigis piirkondades. Kiievis töötab üle 230 brigaadi.

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Venemaa viimase rünnaku tõttu jäi Zaporižžja linnas üle 53 000 majapidamise elektrita.

Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada

"Kui räägime hirmust, siis teate, Venemaa on juba mitu korda proovinud mind kõrvaldada. Mõnes mõttes ei tunne ma enam seda hirmu, mis oli mul sõja alguses. Olen sellega harjunud, see on osa mu elust," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Prantsuse telekanalile France 2.

Venemaa on korraldanud tapmiskatseid ka Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) endise juhi Vassõl Maljuki vastu. Maljuk rääkis, et vaenlane kasutas muuhulgas kahte Iskander-tüüpi raketti, et tabada juhtimispunkti, kuhu Maljuk suundus.