Google'i käive suurenes hüppeliselt

Alphabeti aktsia kerkis mullu 65 protsenti ning firma turuväärtus ületas nelja triljoni dollari piiri.

"Näeme, et meie investeeringud tehisintellekti ja taristusse suurendavad tulusid igas valdkonnas," ütles Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai.

Sarnaselt USA teistele tehnoloogiahiiglastele kulutab ka Google kümneid miljardeid dollareid tehisintellekti mudelite arendamise peale.

Viimases kvartalis ulatus ettevõtte käive 114 miljardi dollarini ning kasum oli 34,5 miljardit dollarit. Ettevõtte aastane kasum küündis 132 miljardi dollarini, vahendas The Wall Street Journal.

Tehnoloogiafirma aastakäive ületas 400 miljardi dollari piiri ning Google lubas veelgi suurendada investeeringuid tehisintellekti arendamisse.

Tehisintellekt toetab Google'i pilveteenuste äriüksust ning USA tehnoloogiagigandi emafirma Alphabeti käive kasvas eelmise aasta viimases kvartalis 18 protsenti.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: