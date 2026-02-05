Google'i käive suurenes hüppeliselt
Tehisintellekt toetab Google'i pilveteenuste äriüksust ning USA tehnoloogiagigandi emafirma Alphabeti käive kasvas eelmise aasta viimases kvartalis 18 protsenti.
Tehnoloogiafirma aastakäive ületas 400 miljardi dollari piiri ning Google lubas veelgi suurendada investeeringuid tehisintellekti arendamisse.
Viimases kvartalis ulatus ettevõtte käive 114 miljardi dollarini ning kasum oli 34,5 miljardit dollarit. Ettevõtte aastane kasum küündis 132 miljardi dollarini, vahendas The Wall Street Journal.
Sarnaselt USA teistele tehnoloogiahiiglastele kulutab ka Google kümneid miljardeid dollareid tehisintellekti mudelite arendamise peale.
"Näeme, et meie investeeringud tehisintellekti ja taristusse suurendavad tulusid igas valdkonnas," ütles Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai.
Alphabeti aktsia kerkis mullu 65 protsenti ning firma turuväärtus ületas nelja triljoni dollari piiri.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: WSJ