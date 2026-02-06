Kallas HS-ile: Euroopas võiks alustada arutelu oma tuumaheidutuse üle

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles Soome ajalehele Helsingin Sanomat, et Euroopas võiks alustada arutelu oma tuumaheidutuse üle.

Euroopa riikidest on tuumarelvad vaid Prantsusmaal ja Ühendkuningriigil. Prantsuse president Emmanuel Macron on varem vihjanud võimalusele, et Prantsusmaa võiks laiendada oma tuumavihmavarju kogu Euroopa kaitseks. Lisaks on teatatud, et Saksamaa peab partnerriikidega arutelusid Euroopa oma tuumaheidutuse üle.

Kallase sõnul võiks tuumaheidutus olla osa tulevastest aruteludest, võttes arvesse praegust olukorda ja asjaolu, et tuumarelvad on ainus asi, mis tõeliselt heidutusena toimib.

Kallase sõnul kuuluvad tuumarelva heidutuse arutelud üldiselt liikmesriikide pädevusse. "Kuid on ka selge, et olukord on põhjalikult muutunud," ütles Kallas.

Lehe teatel räägib Kallas teemast ettevaatlikult ja rõhutab, et tuumarelvade levikuga on seotud ohud. Euroopa riigid on liitunud ka tuumarelvi piiravate lepingutega.

Kallase sõnul soovib Euroopa tugevaid suhteid Ühendriikidega. Ta märgib siiski, et suurriik on muutunud ja selle tähelepanu on mujal kui Euroopas.

EL-i välispoliitikajuhi sõnul peabki oma sõjalist võimekust tugevdav Euroopa looma partnerlussuhteid üle kogu maailma.

Kallas ütles lehele veel ka seda, et tema ei näe vajadust EL-i uue esindaja järele Ukraina rahuläbirääkimistel. Tema sõnul on Euroopas selleks juba olemas vastavad institutsioonid.

Väljaanne Politico kirjutas jaanuaris, et uue ametikoha spekulatsioonides oli kerkinud esile president Alexander Stubbi nimi.

Kallas siiski kiidab Stubbi aktiivset rolli. Tema sõnul on oluline, et Stubb pääseb rääkima USA presidendi Donald Trumpiga, kuna see mõjutab ka Trumpi enda sõnavõtte.