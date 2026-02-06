USA kutsus Venemaad ja Hiinat kolmepoolsetele tuumakõnelustele

Ühendriigid kutsusid reedel üles kolmepoolsetele kõnelustele Venemaa ja Hiinaga, et seada tuumarelvastusele uued piirangud, kuna Washingtoni ja Moskva vaheline viimane leping aegus neljapäeval.

Relvastuskontrolli asevälisminister Thomas DiNanno ütles Genfi desarmeerimiskonverentsil, et Venemaa-poolsed järjepidevad rikkumised, ülemaailmsete varude kasv ning Uue START-leppe ülesehituse ja rakendamise puudused annavad Ühendriikidele selge ajendi nõuda uut lahendust, mis tegeleks tänapäeva, mitte möödunud ajastu ohtudega.

"Praegusel hetkel ei ole Hiina tuumaarsenalil mingeid piiranguid, läbipaistvust, deklaratsioone ega kontrolli," ütles DiNanno. "Relvastuskontrolli järgmine ajastu saab ja peab jätkuma selge fookusega, kuid see nõuab läbirääkimislaua taga enama kui ainult Venemaa osalust," lisas ta.

Seejärel teatas Venemaa, et uutesse tuumakõnelustesse USA-ga tuleks kaasata ka teised tuumarelvariigid, nagu Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Venemaa osaleb sellises protsessis, kui sellesse on kaasatud ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ehk Ühendriikide sõjalised liitlased NATO-s, ütles Venemaa suursaadik ÜRO juures Gennadi Gatilov.

Hiina suursaadik Shen Jian kordas reedel Pekingi ametlikku seisukohta, et Hiina tuumavõimekus ei ole ligilähedalgi USA või Venemaa tasemele ning Hiina ei kavatse praeguses etapis tuumadesarmeerimise läbirääkimistel osaleda.

Uue START-lepingu aegumine, mis piiras nii USA kui ka Venemaa valmisolekus olevate tuumalõhkepeade arvu 1550-le, tähendab, et esimest korda aastakümnete jooksul puudub lepe tuumarelvade ohjeldamiseks. See on tekitanud hirmu uue võidurelvastumise ees.

USA president Donald Trump ei nõustunud oma Venemaa kolleegi Vladimir Putini ettepanekuga pikendada Uue START-lepingu piiranguid veel ühe aasta võrra.

Neljapäeval tegi Trump üleskutse sõlmida uus, täiustatud ja ajakohastatud leping.

USA välisminister Marco Rubio sõnas, et Ameerika Ühendriigid asuvad läbirääkimistele tugevalt positsioonilt.

"Venemaa ja Hiina ei tohiks eeldada, et USA jääb tegevusetult pealt vaatama, kui nad hiilivad kõrvale oma kohustustest ja laiendavad oma tuumajõude," kirjutas Rubio. "Säilitame jõulise, usaldusväärse ja kaasaegse tuumaheidutuse. Samas kasutame kõiki võimalusi, et täita presidendi siirast soovi maailma järele, kus neid kohutavaid relvi oleks vähem."

Venemaa ja USA kontrollivad kokku enam kui 80 protsenti maailma tuumalõhkepeadest. Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmetel kasvab aga Hiina tuumaarsenal kiiremini kui ühelgi teisel riigil – alates 2023. aastast on lisandunud umbes 100 uut lõhkepead aastas.