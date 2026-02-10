Siseturistide arv mullu langes

"Turud üldiselt kasvavad, et eelmisel aastal tegid languse Soome, Norra ja Taani turud. Kõik teised turud tegelikult kasvasid ja väga suuresti kasvavad USA ja Läti turg," ütles Reilend.

Estonia spaahotellide juhi Andrus Aljase sõnul paistavad turismitrendid nii terve Pärnu kui ka Estonia hotellide põhjal samasugused.

"Väikeste erinevustega, et meil Estonias õnnestus soomlaste arv hoida siis üle-eelmise aastaga samal tasemel. Siseturg langes ja Läti turg oli suures kasvus," selgitas ta.

Siseturu languse ühe põhjusena nähakse hinnakallidust.

"Eks kindlasti see hind mängib rolli. Samas kui vaadata jällegi lennujaama statistikat, siis eestlane väga palju reisib väljapoole. Muidugi on väga palju selliseid odavreise nagu Türki minnakse perepuhkust veetma. Aga ma arvan, et seal on võib-olla mõjutegur ka selles, et peale pandeemiat eestlane kuidagi harjus siin Eestis reisima ja nüüd tahab jälle uuesti ikkagi välismaad avastada," sõnas Reilend.

"See on kindlasti üks põhjus, et eestlased vaatavad järjest ka kaugematele turgudele, aga teine asi on see, et kuna üldiselt turismiturg ju ei kasva, on pigem suhteliselt stagneeruv olukord. Viimastel aastatel suurt kasvu ei ole olnud." lisas Aljas ning selgitas, et ülejäänud siseturistid, keda on kõige lihtsam ligi meelitada, peavad hotellid omavahel ära jagama.

Aljase sõnul läheb tulevikus hinnasõda hullemaks, sest hotellikohti tuleb aina juurde. Kuigi kulud on kasvanud, hoitakse majutuse hindu kunstlikult madalal, sest praeguses konkurentsis pole võimalik hindu tõsta.

"Lõppkokkuvõttes ju sellist omahinda meil liiga palju polegi. Me küsime ikkagi turult seda hinda, mida klient on nõus maksma ja proovime siis olla oma kulude ja tegevusega nii efektiivne, et see ikkagi kasumit tooks. Seni on õnnestunud, aga ega pikas perspektiivis läheb järjest keerulisemaks" selgitas Aljas.

Kuigi võrreldes Läti ja Leeduga on Eesti kallim, peab Reilend Eestit turismiturul konkurentsivõimeliseks.

"Kallis sihtkoht võib-olla nendele külastajatele, kes on harjunud siin käima. Ma ütleks võib-olla, et see soomlane, kes on harjunud siin spaas käima, tema jaoks oleme me nüüd muutunud kallimaks," ütles ta.

Samas võib turg kasvada näiteks USA turistide mõjul.

"Meil on võib-olla peale tulemas seda sihtgruppi, kes on valmis rohkem kulutama. Neid on vähem, aga kulutavad rohkem," sõnas Reilend.