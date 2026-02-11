X!

Epsteini skandaal raputab Prantsusmaa diplomaatilist korpust

Välismaa
Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot
Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot Autor/allikas: SCANPIX/AP
Epsteini dokumentide avalikustamine raputab ka Prantsusmaa eliiti ning hiljuti selgus, et üks diplomaat oli kunagi seksuaalkurjategijaga tihedas kontaktis. Prantsusmaa välisministri sõnul ei ole välistatud, et Epsteiniga on seotud veelgi rohkem riigi diplomaate.

Teisipäeval avaldati Prantsuse meedias süüdistused endise diplomaadi kohta. Välisminister Jean-Noel Barrot teavitas õigussüsteemi ning algatas sisejuurdluse ja distsiplinaarmenetluse. See võib mõjutada süüdistatava eluaegseid privileege, mis on ette nähtud Prantsuse riigiteenistujatele.

USA justiitsministeerium avaldas hiljuti ligi miljonit lehekülge seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikutest koos fotode ja videotega. Epsteini dokumendid raputavad nüüd Euroopa eliiti, skandaal on jõudnud ka Prantsusmaa ladvikusse.

Kõige tuntum inimene, kes Prantsusmaal Epsteini skandaali on kistud, on endine kultuuriminister Jack Lang. Hiljuti astus ta tagasi Araabia maailma instituudi presidendi ametikohalt, vahendas Politico.

Epstein tunnistas end 2008. aastal Florida osariigi prostitutsioonisüüdistuses süüdi ja kandis 13 kuud vangistust. USA justiitsministeerium esitas talle 2019. aastal süüdistuse alaealiste seksikaubitsemise korraldamises. 

Epstein suri 2019. aasta suvel  New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

