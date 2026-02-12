X!

USA esindajatekoda toetas valijatelt kodakondsuse tõestamist nõudvat eelnõu

Välismaa
Valimised San Franciscos.
Valimised San Franciscos. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Vabariiklaste kontrolli all olev USA esindajatekoda võttis kolmapäeval vastu seaduseelnõu, mis nõuab valijatelt kodakondsuse tõendamist dokumenti esitades. Demokraatide sõnul seaks see Ameerika valijatele tarbetu koormuse ja annaks võimu juurde president Donald Trumpile ja tema toetajatele.

Kongressi alamkoja seadusandjad hääletasid seaduse SAVE America poolt häältega 218–213, kusjuures meetme toetamiseks liitus vabariiklastega vaid üks demokraat. Nüüd liigub eelnõu edasi vabariiklaste juhitavasse senatisse, kus see tõenäoliselt ei kogu siiski vastuvõtmiseks vajalikku 60-häälelist enamust, kuna senatis jagunevad hääled 53-47 vabariiklaste kasuks.

Eelnõu on järjekordne katse valimisseaduse muutmiseks, esmakordselt anti selline eelnõu sisse 2024. aasta presidendikampaania ajal, ajendatuna Trumpi tõendamata väidetest, et suur hulk riigis ebaseaduslikult viibivaid inimesi on föderaalvalimistel hääletanud.

Sarnane meede läbis esindajatekojas hääletuse kahel korral – eelmise aasta aprillis ja 2024. aastal –, kuid senatis lükati see tagasi.

Seaduseelnõu nõuaks kodakondsuse tõendamist dokumendiga juba novembris toimuvatel vahevalimistel hääletamiseks registreerumisel ja kehtestaks kriminaalkaristused valimisametnikele, kes registreerivad kedagi ilma nõutavate dokumentideta.

Vabariiklased lisasid ka nõude tõendada oma isikut fotoga dokumendi abil inimestele, kes hääletavad valimisjaoskondades või posti teel järgnevatel föderaalvalimistel. Nad viitasid küsitlustele, sealhulgas Pew Research Centeri uuringule, mis näitas, et 83 protsenti valijatest, sealhulgas 71 protsenti demokraatidest, toetavad valijatelt fotoga isikutunnistuse nõudmist.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson kirjeldas seaduseelnõu vastuvõtmis tema sõnul kui "terve mõistuse seadusandlust, et tagada Ameerika kodanike otsustusõigus Ameerika valimistel".

Kuid Demokraatliku Partei juhid leiavad, et selline seadus püüab hääletamist piirata ja õõnestada nende eduvõimalusi ajal, mil sõltumatud analüütikud prognoosivad neile võitu ja enamuse saavutamist esindajatekojas. Vabariiklasi on vapustanud mitu juhtumit, kus demokraatide kandidaadid on võitnu erakorralistel valimistel, sealhulgas Texase osariigi senati valimistel, mida peetakse nende jaoks viimaseks äratuskõneks.

"SAVE America Act on osa terviklikust vabariiklaste strateegiast, mille eesmärk on oma võimu kindlustada. Esindajatekoja spiiker Johnson soovib muuta ameeriklaste hääletamise raskemaks ja Washingtoni vabariiklaste jaoks valimiste läbiviimise kontrollimise lihtsamaks," ütles esindajatekoja valimiskomisjoni demokraadist liige Joe Morelle.

Mittekodanikel on föderaalvalimistel hääletamine juba praegu ebaseaduslik.

Sõltumatud vasak- ja parempoolsed rühmitused, aga ka osariikide valimisametnikud on leidnud, et selline hääletamine on äärmiselt haruldane, tõdes Reuters. Samuti märkis The Wall Street Journal, et pärast 2020. aasta valimisi läbi viidud mitmed akadeemilised uuringud ja osariikide auditid ei leitud tõendeid selle kohta, et mittekodanikud oleks laialdaselt hääletamas käinud.

New Yorgi ülikooli õigusteaduskonna vasakpoolseid vaateid toetav Brennani õiguskeskus on hoiatanud, et SAVE America Act võib keelata hääletamise miljonitele USA kodanikele, kellel on raskusi passi, sünnitunnistuse või muu kodakondsust tõendava dokumendi omandamisega.

Demokraatia pooldajad ütlevad, et seadusandlus on ka osa laiemast võitlusest Trumpi administratsiooni ja osariikide valitsuste vahel, mille alla paigutuvad föderaaleelarve vahendite kinnipidamine, rahvuskaardi vägede paigutamine osariikide linnadesse ja ka FBI korraldatud läbiotsimine Georgia osariigi ühe maakonna valimisbüroos.

"Meil on olemas kontrollimehhanismid, mis hõlmavad osariigi ja kohalike ametnike võimalusi vastustada föderaalset sekkumist," ütles valimiste ausa korralduse kaitseprogrammi direktor Mai Ratakonda organisatsioonis States United Democracy Center, mis on erapooletu rühmitus ning töötab vabade ja õiglaste valimiste kaitsmise nimel. "Seda püüab föderaalvalitsus õõnestada," lisas ta.

Vabariiklased valmistavad ette ka teist, laiemat valimisseadust nimega "Teeme valimised jälle suurepäraseks", mis kohustaks kasutama paberhääletussedeleid, piiraks posti teel hääletamist ja keelaks paremusjärjestusega hääletamise föderaalsetel üldvalimistel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, WSJ

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

09:14

Ruhnu saarelt leiti haruldane röövlind Uuendatud

09:14

TÄNA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit

09:08

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

09:08

Äripäev: finantsinspektsioon uurib Coop Panga suhteid JMV autoäriga Uuendatud

09:06

Von der Leyen tõrjus ETS-i pihta suunatud kriitikat

09:01

Mitokondri-DNA tõendab, et Austraalia asustati 60 000 aasta eest

08:48

Galerii: Eesti Laulu finalistid alustasid proovidega

08:39

Eneli Kindsiko: Eesti hariduse eduloo sees on praod

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises Uuendatud

11.02

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

ilmateade

loe: sport

09:14

TÄNA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit

08:35

Itaalia paarid näitasid kodurajal võimu

08:05

Slovakkia alistas avamängus valitseva olümpiavõitja Soome

00:11

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

loe: kultuur

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

09:08

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

08:05

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

loe: eeter

08:48

Galerii: Eesti Laulu finalistid alustasid proovidega

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

"Pealtnägija": kas kelmide võetud laenust saab tõesti lihtsalt lahti?

11.02

Eesti Laulu artistid kutsuvad finaaliõhtul bingot mängima

Raadiouudised

00:25

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

00:25

Piirissaarde ametlikku jääteed ei rajata

00:25

Päevakaja (11.02.2026 18:00:00)

00:25

Lennundusmuuseumi asutaja soovib riigilt püsirahastust

00:25

Tänavune Tartu Maraton toimub tavapikkuses ja traditsioonilisel marsruudil

00:20

Ida-Virumaal ollakse kimpus suurte kortermajade renoveerimisega

00:20

Raadiouudised (11.02.2026 15:00:00)

11.02

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

11.02

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

11.02

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo