E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

Ettevõtte E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons esitas kolmapäeval pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimalda enam kohustusi tavapäraselt täita.

AS E-Piim Tootmine uuendatud juhtkond on tegevjuht Anti Orava eestvedamisel alates 2025. aasta detsembrikuust tegelenud ettevõtte olukorra stabiliseerimisega, et pakkuda omanikele ja võlausaldajatele võimalust leida pankrotiväline lahendus ettevõtte likviidsusprobleemidele.

Viimase paari kuu jooksul on käinud ettevõtte omanike vahel läbirääkimised, kuid eelmisel nädalal otsustas SCE E-Piim ühistu Hollandi aktsionäri pakkumist mitte vastu võtta. Samas on mitmed ettevõtted väljendanud huvi omandada AS E-Piim Tootmine äritegevus pankrotiprotsessi kaudu.

"AS E-Piim Tootmine juhtkond teeb endast oleneva, et hoida meeskond ja tootmine töös ka pankrotiprotsessi ajal, sest parim viis ettevõtte vara väärtuse säilitamiseks on selle tegevuse käigus hoidmine. Kriitiline on selles protsessis tagada piima jätkuv vastuvõtt ning piimatootjatele selle eest tasumine," lausus Orav.

Veebruari alguses oli kaalumisel Paide tehase müük Hollandi investorist aktsionärile A-Ware.

Anti Orav rääkis 5. veebruaril, et piimakombinaat oli kahjumist juba ülemöödunud aastal, sest selle rajamine võttis palju rohkem ressurssi kui algselt planeeriti.

AS E-Piim Tootmine on Eesti suurim juustutootja, mis suudab igapäevaselt väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Üle 90 protsendi toodangust eksporditakse.

Hiljuti Paides käivitatud juustutehas on üks Euroopa moodsamaid ning selle avamise järel on ettevõtte müügitulu kasvanud enam kui kolm korda. Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest. Lisaks uuele Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

Ettevõtte enamusaktsionär on ligikaudu 73 protsendilise osalusega SCE E-Piim (piimaühistu) ning 25 protsenti kuulub kahele Hollandi ettevõttele kuuluvale äriühingule Meierei. SCE E-Piim ühistu kuulub umbes 100-le Eesti ja Läti farmerile.