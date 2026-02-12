X!

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

Majandus
Paide uus piimatööstus.
Paide uus piimatööstus. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Ettevõtte E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons esitas kolmapäeval pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimalda enam kohustusi tavapäraselt täita.

AS E-Piim Tootmine uuendatud juhtkond on tegevjuht Anti Orava eestvedamisel alates 2025. aasta detsembrikuust tegelenud ettevõtte olukorra stabiliseerimisega, et pakkuda omanikele ja võlausaldajatele võimalust leida pankrotiväline lahendus ettevõtte likviidsusprobleemidele.

Viimase paari kuu jooksul on käinud ettevõtte omanike vahel läbirääkimised, kuid eelmisel nädalal otsustas SCE E-Piim ühistu Hollandi aktsionäri pakkumist mitte vastu võtta. Samas on mitmed ettevõtted väljendanud huvi omandada AS E-Piim Tootmine äritegevus pankrotiprotsessi kaudu.

"AS E-Piim Tootmine juhtkond teeb endast oleneva, et hoida meeskond ja tootmine töös ka pankrotiprotsessi ajal, sest parim viis ettevõtte vara väärtuse säilitamiseks on selle tegevuse käigus hoidmine. Kriitiline on selles protsessis tagada piima jätkuv vastuvõtt ning piimatootjatele selle eest tasumine," lausus Orav.

Veebruari alguses oli kaalumisel Paide tehase müük Hollandi investorist aktsionärile A-Ware.

Anti Orav rääkis 5. veebruaril, et piimakombinaat oli kahjumist juba ülemöödunud aastal, sest selle rajamine võttis palju rohkem ressurssi kui algselt planeeriti.

AS E-Piim Tootmine on Eesti suurim juustutootja, mis suudab igapäevaselt väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Üle 90 protsendi toodangust eksporditakse.

Hiljuti Paides käivitatud juustutehas on üks Euroopa moodsamaid ning selle avamise järel on ettevõtte müügitulu kasvanud enam kui kolm korda. Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest. Lisaks uuele Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

Ettevõtte enamusaktsionär on ligikaudu 73 protsendilise osalusega SCE E-Piim (piimaühistu) ning 25 protsenti kuulub kahele Hollandi ettevõttele kuuluvale äriühingule Meierei. SCE E-Piim ühistu kuulub umbes 100-le Eesti ja Läti farmerile. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:45

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

14:41

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

14:41

Politsei teatel oli Kanada tulistaja 18-aastane transsooline naine

14:18

Harri Tiido: eluea pikendamisest

14:15

AstraZeneca tromboosimõistatus sai viimaks lahenduse

14:10

Eesti sulgpallinaiskond pidi EM-il tunnistama Ukraina paremust

13:49

Huviharidus aitab teismeliste kuritegusid ennetada

13:40

VAATA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat Uuendatud

13:39

Goggia asemel tõi Itaaliale kulla Brignone Uuendatud

13:34

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

12:38

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

ilmateade

loe: sport

14:41

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

14:10

Eesti sulgpallinaiskond pidi EM-il tunnistama Ukraina paremust

13:40

VAATA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat Uuendatud

13:39

Goggia asemel tõi Itaaliale kulla Brignone Uuendatud

loe: kultuur

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

loe: eeter

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu kunstimuuseumi külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

Raadiouudised

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

12:30

Reedel liigub lumesadu lõunast põhja poole

12:30

Raadiouudised (12.02.2026 12:00:00)

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

10:00

Päeval tuleb kuni kümme külmakraadi

09:30

Raadiouudised (12.02.2026 09:00:00)

00:25

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo